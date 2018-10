S.D. Eibar El Eibar quiere olvidar sus dos últimas derrotas ante un Girona que en Montilivi no encuentra su acomodo Imagen de archivo de Bigas / Mikel Askasibar El central Bigas entiende que «tenemos que limar algunos errores, estamos con ganas que llegue el partido» J.A. REMENTERÍA Miércoles, 3 octubre 2018, 13:24

La plantilla del Eibar está entrenando con normalidad en Atxabalpe. El conjunto de Mendilibar prepara el duelo ante el Girona de este sábado a las 13.00 horas en Montilivi, un campo y rival que trae buenos recuerdos ya que el año pasado ganaron 1-4.

Tras perder los dos últimos compromisos ante Espanyol (1-0) y frente al Sevilla en Ipurua no queda otro remedio a la plantilla azulgrana que levantarse, armarse de moral y fuerza para olvidar estos traspiés. El central Pedro Bigas sabe que es así y sabe que la mejor medicina es hacer un buen partido en Girona y regresar con la victoria. «Para olvidar las dos últimas derrotas la visita a Girona es la oportunidad deseada para conseguir la victoria y volver a dar la confianza que tenía el equipo en las jornadas precedentes», ha reconocido. El mallorquín confía en el trabajo que están haciendo pero al mismo tiempo considera que «hay que limar algunos errores que se está cometiendo por eso estamos con ganas que llegue el partido para dar la vuelta a la situación y seguir en el camino correcto que, creo, es en el que estamos. Ganar es fundamental, pero ante todo hemos de limar errores», ha valorado el jugador.

Bigas, que tiene una larga experiencia en Primera, entiende que no solo tiene necesidad de puntuar el Eibar, «sino todos los equipos. Esto es muy largo. Evidentemente cuando pierdes todos partidos consecutivos siempre tienes más deseos de ganar, pero quedan muchos partidos». Al mismo tiempo no deja de lado las buenas sensaciones que transmite el equipo, «estamos trabajando bien, no creo que transmitamos malas sensaciones, lo que pasar que los resultados no nos acompañan, pero estoy convencido que los puntos llegarán de tres en tres, sin duda».

El Girona de Eusebio es un rival directo y en este sentido Bigas ha admitido que «se trata de un rival que pelea por lo mismo que nosotros. Será un equipo complicado, duro, que lleva dos años muy buenos. Nos costará mucho, pero nosotros somos capaces de decidirlo a nuestro». Bigas considera al goleador Stuani, que ha marcado seis de los ocho goles que cuenta el Girona, «como efectivo, no dejarle pensar ni un segundo y estar atentos, creo que tenemos recursos para contrarrestarle. Tenemos que anularlo, que no tenga opciones de hacerse con el balón».

La pasada temporada el Eibar marcó 8 goles al Girona por 2 de los gerundenses. «Las estadísticas están ahí, pero son para romperlas, cada partido es un mundo, pero no esto no cambia nuestra idea ganar», ha concluído el jugador armero. El Girona lleva dos derrota y las dos en su feudo, «sí, es así, trataremos que siga con esa dinámica, parece que le cuesta más en su casa, lucharemos todo lo posible para ganarle».