Derrota amarga por el resultado, no por el juego que desplegó el equipo. Caer en el minuto 90, en el último suspiro, ante el Atlético de Madrid entra dentro de lo probable, mucho más aún si es en su feudo. El Eibar causó una buena sensación, fue ese equipo que quiere Mendilibar, ese bloque de pronunciada personalidad, el Eibar que se ha distinguido por la lucha, por la presión, por no darse nunca por vencido. En definitiva, fue el Eibar que queremos. Hizo sudar al Atlético, y mucho. Logró desesperarlo. No solo al Cholo Simeone, también a sus jugadores, que finalizaron los últimos minutos sumidos en un mar de nervios ante un Eibar que buscaba el empate y nunca perdió la cara.

El Eibar protagonizó una salida espectacular. Para el minuto 19 ganaba 0-2 gracias a los goles de Charles y Arbilla. El Atlético se vio sorprendido por el juego y la destreza de los armeros. Mendilibar empleó un sistema que no es habitual pero utiliza en ocasiones. Apostó por un 4-2-3-1, un planteamiento que rompió los esquemas a los atléticos.

Sacó en punta al goleador Charles. Colocó en la pareja de pivotes a Expósito, que hizo un gran trabajo y estuvo bien sincronizado con Diop. Y en defensa volvió a jugar con la veteranía de Ramis, quien pudo con Joao Félix. Exhibió alegría ofensiva con Orellana de enganche y con Pedro León e Inui en las bandas. El japonés se estrenaba esta temporada. No había jugado ni un solo minuto y además salió de titular. Buen trabajo del nipón, ayudando generosamente a defender cuando correspondía hacerlo y atacando cuando era necesario.

El Eibar se sintió cómodo a lo largo de la primera mitad. Obligó al Atlético a jugar en largo para buscar a Diego Costa y, en consecuencia, la segunda jugada, planteamiento que no dio el resultado apetecible a los rojiblancos. Pero si algo distingue al Atlético es su insistencia. En ningún momento baja la guardia. Pese a ir 0-2 por detrás, fue un martillo pilón incansable. Cholo Simeone se vio obligado a cambiar de posición a varios de sus hombres. No veía la forma de doblegar a los armeros. Cada vez que juega ante el Eibar, el técnico argentino tiene que tirar de carpeta. El de ayer fue otro ejemplo.

Joao Félix acortó distancias. El gol redobló la confianza de los atléticos. La lucha de Diego Costa fue una de las claves a pesar de que la defensa armera le sujetó muy bien. En la segunda mitad, el Atlético se llevó la victoria. Igualó Vitolo, y Thomas acabó con todas las esperanzas armeras. El Eibar hizo su partido con la defensa adelantada. Se empleó a fondo ante un Atlético que se dedicó al desplazamiento largo, aunque buscando con profusión la velocidad y la profundidad en banda izquierda de Lodi, quien por momentos pudo con un Tejero que acabó de extremo ante la marcha de Pedro León y tras colocarse Rubén Correa de lateral derecho. El Eibar acusó la poca participación de Orellana en la segunda mitad. El chileno perdió parte de la chispa del primer tiempo.

El Eibar ha sido el primer equipo en batir la portería del Atlético. Dejó en el Wanda Metropolitano una buena imagen que no fue correspondida con un mejor resultado. No obstante, este partido debe servir de acica al cuadro armero, que ofreció sensaciones positivas. Evidentemente, si se mira a los números a la conclusión de la tercera jornada, no son buenos. De nueve puntos posibles solo ha sumado uno, lo que refleja la necesidad de sumar cuanto antes la primera victoria.

Deja mal sabor de boca llegar al parón con una derrota y un solo punto. No gusta y da pie a la preocupación. Vencer ante el Espanyol el domingo 15 de septiembre, en el primer partido inaugural de la Liga en Ipurua, es de vital necesidad. Los de Mendilibar no pueden fallar en un encuentro de esa trascendencia. Pese a perder, el Eibar ofreció detalles positivos en un Wanda donde puntuar se presume complicado para cualquiera. El Eibar hizo todo lo posible y llegó a poner nervioso al Atlético. Este es el detalle con el que me quiero quedar, suficiente para confiar en este conjunto.