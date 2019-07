S.D. Eibar El Eibar da otro paso firme en su preparación Superó con comodidad al Besiktas gracias a sendos goles de Kike García y Nano Mesa | El conquense, que anotó el cuarto de su cuenta particular en lo que va de verano, fue sustituido por unas molestias musculares por el canario LETIZIA GÓMEZ Sábado, 27 julio 2019, 21:50

Los resultados de los amistosos de pretemporada no suelen tener mayor trascendencia porque no dejan de ser partidos de preparación para acumular minutos y esfuerzos, pero no cabe duda de que ganar siempre supone dar una alegría al cuerpo y, en este sentido, el Eibar se está llevando unas cuantas en lo que va de verano. En cinco compromisos acumula ya cinco victorias, la última ante un Besiktas que en ningún momento pudo con la seriedad y el ritmo impuesto por los azulgranas, que se adelantaron por medio de Kike García pasada la media hora de la primera parte y que redondearon la faena con un tanto de pillo de Nano Mesa, a apenas diez minutos del final.

En cualquier caso, al margen del positivo marcador final ante un asiduo en competiciones europeas, lo verdaderamente relevante de este nuevo test en tierras austríacas fueron los ilusionantes detalles que dejaron algunos jugadores llamados a tener un papel muy relevante en esta próxima temporada.

En ese grupo pretende meterse sin duda el mencionado delantero conquense, que está exprimiendo a base de goles los minutos que le está concediendo Mendilibar. Tras protagonizar una campaña gris en la que solo pudo anotar tres goles, Kike García sumó un cuarto tanto a su cuenta personal, el tercero tras el doblete que firmó ante el Kayseripor el pasado domingo, y se sitúa como máximo artillero del equipo.

Lamentablemente, la lluviosa tarde en Kossen se torció para él pocos minutos después del arranque del segundo periodo, cuando tuvo que ser sustituido por Nano Mesa debido a unos problemas musculares en la parte posterior del muslo izquierdo. Es posible que se retirara solo por precaución y que sus molestias no vayan a más, ya que en caso contrario sería el tercer lesionado del plantel, el segundo delantero tras el esguince de rodilla que sufrió Enrich en el primer partido en Leioa.

Curiosamente, su marcha propició que Nano dispusiera de una nueva oportunidad para brillar, y en esta ocasión el canario sí que la aprovechó al taponar un intento de despeje de Utku, el meta que había sustituido a Karius justo unos minutos antes. El de La Laguna se lanzó al suelo con la intención de que el balón rebotara en su cuerpo, y eso es precisamente lo que consiguió para desesperación del joven portero nacido en Estambul hace solo 21 años.

Pero si hay un jugador que merece un capítulo aparte, ese es Pedro León, cuyo centro al área originó que Kike García tomara la delantera a la zaga turca en la acción del primer gol. El murciano no solo se apuntó una nueva asistencia, la tercera en los cuatro partidos en los que ha participado, sino que asumió el liderazgo que le confieren su experiencia y su calidad. Después de dos años perseguido por las lesiones, el murciano se siente liberado de su maldición y promete erigirse en el gran fichaje del Eibar.

Repertorio de virtudes

También Edu Expósito quiso dejar sobre el césped un pequeño repertorio de las virtudes que han convencido al club armero para realizar en él la mayor inversión del verano. Con Pape Diop como escudero, el joven mediocentro catalán dio rienda suelta a su capacidad para robar balones, apoyar a compañeros que se ven en apuros y mostrarse como un jugador muy vertical, con muy buenas maneras técnicas.

En un partido en el que prácticamente todos dispusieron de los 90 minutos, también destacó la fogosidad de un De Blasis que quiere hacerse fuerte en el extremo que ha venido a ocupar Takashi Inui, así como el empeño que puso un Rubén Lobato muy activo de principio a fin. Tampoco faltaron ganas por parte de Quique González, que se estrenó como titular exhibiendo una facultad para pelearse con los centrales que seguro que al técnico de Zaldibar no le pasó por alto.

Con todos estos mimbres, y algunos más, el Eibar volvió a dejar patente su talento ofensivo, que le ha permitido sumar ya 14 goles repartidos entre siete jugadores.

Y si marcar goles es importante, no recibirlos tiene una trascendencia especial para el preparador vizcaíno, que vio con satisfacción cómo su equipo lograba cerrar su segundo choque de la pretemporada con la portería a cero. Con Ramis y Bigas bien plantados, no dieron opciones a un equipo que salvo por un disparo cruzado de Boyd a los diez minutos de la reanudación y un par de córners botados por el veterano Ricardo Quaresma, apenas fue capaz de inquietar la portería defendida por un Dmitrovic seguro y atento cuando hizo falta.

2 S.D. Eibar Dmitrovic; Correa, Ramis, Bigas, Lobato; Pedro León, Diop, Expósito, De Blasis; González, García (Mesa, m. 61). 2 Besiktas Karius; Görkham, Vida, Roco; Caner, Oguzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma; Boyd, Güven. También jugaron Utku, Dgukan, Kerem, Alpay, Mirin, Riduan, Meder, Erdem, Muhayer, Necip, Lens, Kartal, Akgiün y Nayir. Goles: 1-0, min. 35: Kike García se adelanta a la zaga turca para atrapar un centro desde la derecha de Pedro León. 2-0, min. 81: Nano Mesa presiona el intento de despeje de Utku y el rebote se cuela en la portería del meta. Árbitro: Brambok, amonestó a De Blasis. Incidencias: Lluvia y tormenta en el Kaiserwinkl Arena de Kossen.