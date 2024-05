El Eibar, con la mira puesta en el Levante para luchar por el ascenso directo

El Eibar de Joseba Etxeberria no falló el domingo en Ipurua en el derbi vasco con el Amorebieta, que le endosó una manita, 5-0, con una alineación muy ofensiva. Tres puntos más que les mantienen en la lucha por las plazas de ascenso directo, a falta de cuatro jornadas para la liga regular. En estos momentos los competidores más cercanos para los armeros son los dos de arriba, Leganés y Real Valladolid, que no fallaron. El conjunto madrileño remontó un 1-0 en contra frente al Eldense, que habría dejado a los azulgrana en segunda posición. Por debajo el Espanyol se descolgó en la última jornada, dejando una distancia de tres puntos al empatar a cero con el Sporting de Gijón. El resto, Real Oviedo, Racing de Santander y Elche, están con 58, seis menos que los eibarreses.

El cuadro armero no se conforma con la tercera posición, que da derecho al play-off de ascenso a Primera División, y ya ha comenzado con los trabajos para visitar al Levante el sábado a las 21.00 horas en el estadio Ciutat de València. Ayer lunes se ejercitó en Atxabalpe desde las 11.00 horas, y hoy descansa antes de los tres últimos entrenamientos previos al encuentro de Valencia. Mañana y el jueves serán a las 11.00 en Ipurua, a puerta cerrada, y el viernes, cuando partirán a la capital de la comunidad mediterránea, será a las 18.00 en las instalaciones allí cedidas. Tras el duelo con los granotas, volverán a Eibar y el domingo tendrán su sesión a las 12.00 en Ipurua.

El Levante se encuentra décimo con 55 puntos, a tan solo tres del último puesto de play-off de ascenso. Es la pelea del conjunto valenciano y el objetivo de otro club que quiere volver a Primera. Tan solo quedan doce puntos en juego y la solidez en los resultados será clave. En los últimos cinco enfrentamientos en el Ciutat de València el Levante ha obtenido dos victorias –frente a Elche (3-2 ) y Real Zaragoza (2-1)– y un empate –contra el Andorra (0-0)–, con dos derrotas –con el Amorebieta (1-2) y Cartagena (0-1)– siendo sus resultados más recientes. Una complicada empresa para los granotas el evitar el tercer partido perdido consecutivo en casa.

Acierto con Soriano atrás

Uno de los experimentos de última hora que llevó a cabo Etxeberria fue colocar a Mario Soriano en la pareja de pivotes con Vencedor. La razón estuvo en que Sergio Álvarez, quien parecía el repuesto de Nolaskoain y Matheus en el once, tuvo unas molestias en el tobillo. La conexión Vencedor-Soriano-Aketxe rompió el 5-4-1 planteado por el Amorebieta, llevar la batuta y finalizar 5-0 en el marcador de Ipurua. Sin embargo, el técnico armero prefiere al madrileño en su posición original: «Le valoramos más entre líneas que de '8'». Además, se mostró satisfecho con cómo se levantó la plantilla de la derrota en Albacete. «Todo el mundo tiene claro que la igualdad de la categoría es muy grande. Sin embargo, se sorprenden cuando alguno de los de arriba tiene un tropiezo. A todos nos cuesta. Hoy ganas 5-0 y todo parece maravilloso, pero venimos de perder con un equipo que estaba en descenso; también es importante la respuesta que da el vestuario después de ese resultado. No sé hasta dónde nos va a dar, pero me gusta mucho lo que veo», aseguró.