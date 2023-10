El Eibar se mantiene firme y confía en su personalidad para ganar al Zaragoza

«Va a ser un partido exigente y vamos a tener que hacer un buen partido y demostrar nuestra personalidad. El equipo está mentalizado y preparado para hacer un buen partido». Estas son palabras del entrenador de la SD Eibar, Joseba Etxeberria, de cara al partido de hoy a las 21.00 horas en La Romareda frente al Zaragoza. El técnico eibarrés subraya que «sabemos que vamos a tener que hacer un partido muy bueno para ganar, pero el equipo está en una dinámica buena y creo que estamos preparados para hacer un buen partido y traernos los tres puntos».

Por su parte, Fran Escribá, técnico del Zaragoza, advierte de las fortalezas y posibilidades como plantilla del Eibar, pero cree en el potencial de su equipo. «Desde que descendió es uno de los candidatos al ascenso directo o a los playoff, es un rival muy difícil por su calidad de plantilla. Siempre hemos competido muy bien con los de arriba, nos hemos dejado puntos con los de abajo o los que no son favoritos. Competimos muy bien contra ellos. Creo que centrados en nosotros mismos es como mejor nos va: queda mucha liga y tenemos que pensar en que los tres puntos del sábado son muy importantes para estar en la zona noble», señala. Escribá espera que el encuentro frente al Eibar estimule la dinámica de su equipo, con solo un triunfo en las seis últimas jornadas. «Es una estadística fea y mala, un mal dato. Pero no hemos estado tan lejos, a nivel de juego hemos merecido más. No estamos lejos de ganar. Sí que es cierto que éramos un equipo muy fiable en casa el año pasado y fuera no dábamos el nivel: ahora es lo contrario y eso nos duele, que 30.000 personas se vayan fastidiadas a casa», asegura el míster maño. En La Romareda se van a ver dos equipos con distintos argumentos.