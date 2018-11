S.D. Eibar Quinto intento por frenar al Real Madrid La plantilla del Eibar posa para una foto grupal en Atxabalpe con los capitanes Enrich, Escalante, Riesgo y Ramis en primera fila. / MORQUECHO El Eibar quiere brindar a su afición el primer resultado positivo ante los merengues en Ipurua | Mendilibar se olvida de las bajas para centrarse en combatir a un rival que ha retornado a su habitual senda triunfal LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 24 noviembre 2018, 08:48

El Eibar quiere demostrar que no hay nada imposible para un equipo al que nadie esperaba ver nunca en Primera y que ya lleva cinco temporadas dando guerra entre los grandes. En las cuatro anteriores peleó, en ocasiones hasta morir en la orilla, por lograr que sus seguidores pudieran festejar algún punto ante el Real Madrid en Ipurua, como ya lo hicieron con orgullo hace dos años en el Bernabéu. Es la asignatura que les queda pendiente junto a la de puntuar ante el otro coco, el Barcelona, y se presentan a la quinta convocatoria dispuestos a sacarla adelante pese a que lo tienen todo en contra para conseguirlo.

Saben que las bajas de cuatro de sus jugadores con más nombre en este equipo les resta potencial, mientras que los blancos van más que servidos en este aspecto. Son plenamente conscientes de que les cuesta un mundo hacer un gol mientras que los merengues han recuperado la facilidad para conseguirlos. Y asumen que ellos tienen que tener el mejor día de su vida y esperar a que los madridistas se despisten para poder dar la campanada. Y aún así, están más que esperanzados de poder conseguirlo. Mendilibar les ha dicho que cree en ellos, en que son capaces, y todos han añadido la convicción a la motivación que ya viene de serie en cada partido que juegan ante el Real Madrid.

Obviamente, hace falta más que la esperanza y muchos estímulos para frenar a la maquinaria blanca. Además de que la suerte acompañe, también es preciso un plan de ataque que inutilice las poderosas armas para el rival y el técnico armero ya lo ha hecho público de antemano. Quiere ver a su Eibar de siempre, ese que juega unido, que presiona de forma solidaria hasta sacar de quicio a sus adversarios, y el que ataca de manera insistente aprovechando su poderío por los flancos. Que el balón entre en la portería ya es más cuestión de la fortuna mencionada unas pocas líneas más arriba.

Hay que olvidarse de la ausencia de Dmitrovic, de que Pedro León sigue sin estar y que aún tardará, y tampoco se puede perder el tiempo en lamentar las sanciones de Diop y Arbilla. Con los que están, el Eibar saldrá, como siempre, con la pretensión de ganar, aunque sin olvidar que este partido no es de su Liga y, aunque puntuar supondría un espaldarazo, son los puntos en juego en las próximas jornadas los que de verdad le pueden empujar hacia su objetivo.

Y lo dicho, como no está Dmitrovic, toda la confianza debe recaer en Asier Riesgo, que ante el Valladolid logró dejar por primera vez su portería a cero. La plaza de Arbilla en el once parece estar destinada a Pedro Bigas, pese a que Ramis ha sido incluido en la lista de 19 convocados. Para cubrir la ausencia de Diop, quizás la más sensible, todo apunta a que el técnico recurrirá a Escalante para formar con Jordán, aunque tampoco sería descartable que el argentino actuara junto a Sergio Álvarez, lo que obligaría a jugar con solo un delantero, porque Jordán, que se antoja seguro en el once, pasaría a la media punta. Si es así, la duda está en si Enrich volverá al once o Charles tendrá una nueva oportunidad para ampliar su cuenta.

En frente estará un Real Madrid que retoma el pulso liguero con la firme pretensión de prolongar la racha triunfal que han enlazado desde que Solari sustituyó a Lopetegui tras el fiasco del Camp Nou.

Con Luca Zidane

El argentino también tiene importantes bajas como la de Keylor Navas a última hora. Kiko Casilla pasa a ser el segundo portero y como refuerzo por si hiciera falta viaja el guardameta del Castilla Luca Zidane. Solari recupera piezas importantes en su esquema como Dani Carvajal, Varane y Marcelo, que apuntan a titulares. El gran problema para el de Rosario es hacer hueco a Isco y Asensio. El técnico argentino refuerza la defensa con la presencia del canterano Javi Sánchez, pero aún ve lejos de su mejor forma a Jesús Vallejo y Mariano, que no están en la lista.