El Eibar luchará por mantenerse firme en posiciones de play-off

El Eibar se ha metido en puestos de play-off y sigue invicto, seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota, tiene la mejor trayectoria en estas seis últimas jornadas con cinco victorias y un empate, el Valladolid que le acompañaba perdió ante el Espanyol dejando a los azulgrana en lo más alto de este podio particular. Los hombres de Joseba Etxeberria se presentan este sábado en La Romareda frente al Zaragoza con un punto menos y con todas su opciones intactas para conseguir los tres puntos ante un rival que ha empezado muy bien la liga.

El Eibar apunta lejos y no va a ceder en su empeño de estar arriba, de seguir ubicado en la zona alta. El cuadro armero piensa ya en el Zaragoza, no quiere dejar pasar la ocasión de sumar los tres puntos o cuando menos empatar y regresar a casa en un viaje que no resulte baldío. La plantilla eibarresa descansa hoy, pero desde este miércoles al viernes trabajará en Atxabalpe, esta semana no hay sesiones previstas a puerta cerrada como las hubo la pasada con motivo del choque ante el Huesca. El Zaragoza en su estadio ha ganado tres partidos, ha empatado uno y ha perdido dos, ha logrado diez puntos, los mismo que lejos de su casa. El partido ante el Eibar tiene su atractivo, la pasada campaña tanto en la ida como en la vuelta empataron en sus respectivos partidos: en La Romareda 0-0 y en Ipurua 1-1. En términos estadísticos, los duelos con el Zaragoza son igualados y no cabe la menor duda que esta vez también lo será.

La 'fatalidad' de Rubén Pulido

El defensa central del Huesca Rubén Pulido está gafado en Ipurua. El pasado domingo hizo un gran partido pero en el 71 fue autor del gol del empate armero 1-1 al meterse en propia puerta en su intento de despejar de cabeza el pase de Matheus. La pasada temporada, también en Ipurua, en el minuto 92, el córner lanzado por Vadillo, nuevamente en su intento de despejar de cabeza, envió el balón a la red para colocar el 2-1. Al madrileño no se le olvidarán estas dos comparecencias.