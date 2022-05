El Eibar recibe hoy en Unbe al Villarreal (11.30 horas) con la obligación de ganar. Si las armeras caen ante las castellonenses, descenderán a Segunda por lo que una victoria hoy se antoja más que necesaria. Con el empate no descenderían matemáticamente, aunque su situación no sería buena y no dependerían de si mismas para permanecer en primera.