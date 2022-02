El Eibar e Ipurua tienen que demostrar ante el Burgos que son inexpugables

Ipurua vivirá mañana un partido que tiene su trascendencia en esa lucha que tiene la SD Eibar por mantener la primera plaza, no hay duda que la visita del Burgos CF a partir de las 14.00 horas tiene su gran atractivo. El cuadro burgalés se presenta con más de 300 seguidores y con la intención de agotar las opciones que tiene para luchar por una plaza de play off, aún no ha dicho su última palabra, se halla a cuatro puntos de meterse en la zona privilegiada de la tabla.

Los duelos con el Burgos suelen tener ambiente previo y valga como ejemplo que la peña armera Eskozia La Brava va a recibir a la peña La Cuadrilla de Burgos, ambas están hermanadas. Con tal fin, en la jornada de hoy ambas peñas van a protagonizar varios actos empezando, a partir de las 13.15 horas, con la ruta por el centro, después a las 14.45 horas tendrán una comida en una sociedad gastronómica y, entre otros eventos, se van a desplazar a una sidrería de Astigarraga sobre las 18.00 horas y a partir de las 00.30 horas farra gaupasera en Eibar. En lo que respecta a mañana, antes del partido tendrán un hamarretako eibarzale, poteo por la zona de Ipurua, lunch y barrilada y, después del partido, tendrán un tercer tiempo.

Se espera un buen ambiente en la grada del estadio armero, el duelo no deja de tener su sabor de derbi entre dos equipos que siempre han rivalizado a un nivel intenso en Segunda. Los burgaleses en Segunda y Segunda B nunca han sabido ganar a los armeros en Ipurua, esta vez querrán romper ese maleficio que les persigue. Ipurua tiene que ser una olla a presión para los rivales, la afición armera se mentaliza para las ocho 'finales' que restan de aquí al final de liga regular en casa, empezando por mañana ante el Burgos y, después, quedan las visitas del Amorebieta, Lugo, Mirandés, Las Palmas, Zaragoza, Valladolid y Tenerife. Cabe recordar que fuera quedan por disputar los partidos en Cartagena, Ponferradina, Ibiza, Málaga, Leganés y Alcorcón.

El Eibar va a recibir al Burgos sabiendo los resultados de dos directivos rivales que le amenazan, casos del Almería, que está a un punto, y Tenerife, que está a cuatro, por tanto los hombres de Garitano y la afición tendrán una presión añadida.