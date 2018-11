S.D. Eibar Charles afina su puntería en Tafalla Sergio Álvarez y Uche pugnan por un balón aéreo ayer en Tafalla. / SD HUESCA El brasileño otorga el triunfo al Eibar tras aprovechar sendos pases de Pablo Hervías y Pere Milla LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 16 noviembre 2018, 07:29

El Eibar aprovechó el amistoso de ayer ante el Huesca en Tafalla para encontrar de nuevo el camino hacia la portería contraria. No parece casualidad que el único que diera con ella fuera el brasileño Charles, que pese a que llevaba casi un mes sin marcar, sigue siendo el máximo anotador del conjunto armero en Liga con tres tantos.

Los dos que marcó ayer tras concretar sendos pases de Hervías, el primero, y de Pere Milla después, no se sumarán a su cuenta anotadora oficial, pero al menos le sirven para disfrutar de lo que le queda de parón sabiendo que él sí ha podido calibrar un punto de mira que sus compañeros siguen teniendo mal graduado.

Y es que, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, el equipo de Mendilibar volvió a disponer de un buen número de ocasiones que, aunque sí terminaron con remates entre los tres palos, no llegaron a superar a los dos porteros de la escuadra oscense. Hasta que el delantero brasileño lo logró apenas cinco minutos después de haber saltado al campo para suplir a Cardona cuando se cumplía el primer cuarto de la segunda mitad.

El ariete catalán se marchó contrariado después de que Santamaría evitara que su disparo raso abriera la lata ante un Huesca que no consigue levantar la cabeza prácticamente desde el día en el que estrenó su andadura en Primera precisamente con un histórico triunfo en Ipurua. Y ayer, plagado de bajas por lesión y por la ausencia de varios de sus internacionales, tampoco fue capaz de hacer frente a un Eibar que también acudió a San Francisco en cuadro y con tres efectivos del filial, Markel Areitio, Miguel Mari y Sergio Camus, que vivió así su debut con el primer equipo.

2 EIBAR Markel Areitio (Riesgo, m. 46); Sergio Camus (Orellana, m. 68), Arbilla (Rubén Peña, m. 46), Bigas (Miguel Mari, m. 46), Cote; Hervías, Escalante (Jordán, m. 46), Sergio Álvarez, Pere Milla; Kike García y Marc Cardona (Charles, m. 60). 0 HUESCA Werner (Santamaría, m. 46); Miramón (Almerge, m. 35), Pulido, Brezancic, Semedo (Javito López, m. 75); Rivera, Aguilera; Sastre (Ferreiro, m. 65), Alex Gallar (Peñolaza, min. 65), Camacho (Cucho Hernández, min. 65), Longo (Nacho Uche, m. 75). Goles: 1-0, min. 66: Charles, a pase de Hervías. 2-0, min. 85: Charles, a centro de Pere Milla. Árbitro: Galech Apezteguía, del comité navarro. Incidencias: Partido disputado en el Campo Municipal San Francisco de Tafalla.

Con más seriedad y más ganas que su rival, los azulgranas tomaron la iniciativa y, tras varias opciones frustradas de Escalante, Kike García, Pere Milla con un cabezazo que Werner sacó cuando ya se colaba por la escuadra, finalmente el cántaro se rompió. Fue en el minuto 66 tras una buena combinación entre el brasileño y Pablo Hervías , que sirvió un buen pase desde el flanco derecho, que el propio delantero cabeceó al fondo de la portería oscense.

Solo entonces reaccionó el colista de Primera, que adelantó sus líneas para tratar de buscar el empate, aunque sin poner en muchos aprietos a la zaga armera, en la que Sergio Álvarez y Joan Jordán terminaron actuando de centrales. Cuando más achuchaba el Huesca, Charles le clavó la puntilla al recibir libre de marca un buen envío de Pere Milla desde la banda derecha.

Curiosamente, los dos fidelizados que no están entrando en los planes del técnico de Zaldibar fueron los encargados de fabricar las asistencias que propiciaron los dos goles del pichichi del equipo. Dadas sus escasas oportunidades, es en estos partidos y en la Copa donde tienen que dar el do de pecho para hacerse un hueco y, aunque en Gijón no lo hicieron, ayer sí dejaron una grata impresión en el amistoso del Eibar ante el Huesca.