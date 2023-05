«Si el Eibar gana en El Sardinero tiene más cerca el ascenso»

La SD Eibar es una gran familia y aquellos que han vestido, aquellos que han dejado huella, como Peio Matxon, le siguen de cerca, mantienen vivo el espíritu que infunde la camiseta armera. El portualujo no pierde detalle del equipo del que llegó a ser capitán. Bravo central, atlético, expeditivo e identificado con el Eibar, «del que guardo grandes recuerdos. Recibí un trato exquisito en todos los sentidos». Cada vez que tiene la oportunidad se acerca a Ipurua con su hijo mayor, ha llegado a estar en algún entrenamiento en Ipurua, «no puedo olvidarlo».

Matxon hizo tres temporadas y media en el Eibar, fichó en el mercado de invierno de la temporada 98/99 procedente del Amurrio de Segunda B, aunque antes estuvo en el Granada en Segunda B. «Recibí la llamada de Juan Luis Mardaras y Alfonso Barasoain, tenía una cláusula con el Amurrio que, si me venía un equipo superior, podía quedar libre, y así fue», afirma Matxon, que fue uno de los protagonistas de la permanencia en la última jornada al ganar 3-0 al Toledo, «en un Ipurua en el que no cabía un alfiler. Ganamos los nueve partidos y empatamos uno, en las diez últimas jornadas con Alfonso Barasoain. Fue impresionante, Ipurua fue una gran fiesta». Luego estuvo con Blas Ziarreta desde la 99/00 hasta la 01/02.

El Eibar juega mañana en los Campos de Sport de El Sardinero ante el Racing, a partir de las 14.00 horas. La última vez que jugó el Eibar en El Sardinero en partido de liga de Segunda fue en la campaña 01/02, en la jornada 7, empataron 1-1, se adelantó el Racing en el minuto 28 por mediación de Arzeno y empató Olaiz en el minuto 76. Blas Ziarreta, técnico armero, alineó a Almunia; Galdames (Guerrero, m.61), Matxon, Luis Prieto; Iker Garai, Jauregi, Cabrejo; Garitano, Jorge Sánchez (Eleder, m.91), Pablo Zuloaga (Olaiz, m.46); y Aldeondo. El actual preparador del Eibar, Gaizka Garitano fue uno de los protagonistas, como lo fue Peio Matxon que, según las crónicas del momento, su firmeza quedó de manifiesto en el estadio racinguista.

«Espero celebrar el ascenso, me siento un jugador más, no creo que este año vaya a suceder lo de la pasada campaña»

Matxon habla del partido que mañana su exequipo tiene en El Sardinero, «es un partido complicado ante un buen rival», afirma. «El Racing tiene prácticamente lograda la permanencia, aunque tiene que mirar al Málaga-Mirandés, pero, no obstante, tratará de asegurar su permanencia ante su público para no depender de nadie», añade. El excapitán armero entiende que para el Eibar «solo vale ganar o ganar, si consigue los tres puntos pienso que tiene mucho ganado para conseguir el ascenso. Creo que este año no va a pasar lo de la pasada campaña, espero que no suceda y consiga el ascenso que tanto queremos. Para mí que suba va a ser emocionante, me considero un jugador más. Si se mantiene firme y con seriedad como equipo, que creo que sí, va a lograr doblegar al Racing y, de esta manera, dependerá de sí mismo, los tres puntos de Santander son vitales, si lo consigue dará un paso de gigante, tendrá más cerca el ascenso. Espero celebrar el ascenso. Ahora está en una racha no deseada, pero le veo fuerte, además con la afición que va a acudir a El Sardinero, creo que lo va a conseguir y el objetivo va a estar más al alcance de la mano».