Garitano valoraba los tres puntos logrados ante el Burgos como «importantes» y hacía referencia en su análisis al partido que jugaron hace quince días en Ipurua ante el Fuenlabrada. «Creo que ante el Burgos podría haber sido algo parecido, pero hemos leído mejor, no hemos concedido nada. Es el segundo partido seguido que llevamos en el que prácticamente no nos hacen ni una ocasión de gol, el equipo desde esa solidez está creciendo». Para el preparador armero en esta victoria «ha sido muy importante el gol de Blanco-Leschuk a los tres minutos» dado que el Burgos «venía con tres centrales y que también ha querido atacar. El meter el gol al principio del partido nos ha favorecido mucho, nos ha permitido jugar más tranquilos. El Burgos ha estado en el partido sin hacer ocasiones, pero el segundo gol de Corpas ha roto definitivamente el duelo y hemos llegado a jugar mejor y más cómodos». Garitano admite la solidez de su equipo y su buen momento. Sostiene que «desde hace mucho tiempo hemos crecido mucho, pero no quiero engañar porque hay otros equipos que están igual que nosotros, estando muy bien. Dando mucho y haciendo lo que tenemos que hacer, hay otros rivales que están como motos. Considero que va a ser necesario una puntuación altísima, esto exige ganar cada semana y eso es complicado».

Temas Gaizka Garitano