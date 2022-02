Gaizka Garitano valora el punto: «Han sabido ponernos las cosas difíciles»

Gaizka Garitano consideraba tras el partido que «tenemos un punto más, queríamos los tres pero hay que valorar lo que ha hecho el rival», y remarcaba que «siempre quieres ganar, pero esta vez no ha podido ser. El partido ha estado peligroso, tanto hemos podido ganar como perder con sus contras. Sabíamos que ellos eran muy físicos y han estado bien, han sabido ponernos las cosas difíciles». Garitano entendía que no han estado como otras veces porque «el rival ha sido fuerte con jugadores de calidad, además de que ha sido un partido con poco tiempo de juego real. Cuando no se juega, cuando hay parones, perdidas de tiempo, es difícil, pero ellos ha hecho las cosas bien».

Temas Gaizka Garitano