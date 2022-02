Le faltaron recursos ante un rocoso rival Contracónica No hay que desdeñar el punto; el Eibar no consiguió romper el orden de un Fuenlabrada que pudo dar un susto

Cuando no se puede ganar, el empate no hay que desdeñarlo. Visto el partido de ayer, el punto es bueno. El Eibar no fue capaz de doblegar a un Fuenlabrada que hizo bien su trabajo en casa del líder y que, para más señas, tuvo sus ocasiones para marcar, aunque resulte sorprendente generó más situaciones de gol que el Eibar. Quiero recordar las