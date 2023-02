El Eibar frente al líder Barcelona B que está invicto en su campo

El primer equipo femenino de la SD Eibar visita mañana a las 12.00 horas al líder Barcelona B en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Realmente el cuadro blaugrana no disputa el ascenso a Primera, pero desempeña el papel de juez entre el cuadro armero, el Abanca Deportivo y el Cacereño e incluso el Granada, equipos que mantienen un margen estrecho de diferencia. El primero sube directamente, pero promocionan en busca de la segunda plaza de ascenso los clasificados entre el segundo y el quinto puesto. Las entrenadas por Yerai Martín tras haber ganado al Abanca Deportivo ha recobrado la senda del liderato del que se apartaron hace un par de jornadas. La igualdad es máxima y no cabe el menor descuido. Visitan esta jornada a un Barcelona B que lleva unas últimas jornadas exhibiendo un buen juego y gran regularidad. En su campo han logrado siete victorias y dos empates en los nueve partidos que ha disputado, no ha salido derrotado en ninguna ocasión en lo que va de campaña. Sin duda, las entrenadas por Yerai Martín tienen un partido complicado. Alimentadas por los tres puntos logrados ante las coruñesas del Abanca Deportivo, van a viajar con toda la confianza y dispuestas a regresar con los tres puntos. Yerai Martín cuenta con todas sus jugadoras, no hay ausencias notables, lo cual es una buena noticia de cara a este partido de la cumbre.