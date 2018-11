SD Eibar El Eibar femenino tiene otra ocasión ante el Oiartzun para mostrar su potencial El Eibar femenino a priori no tiene un rival complicado en la jornada de hoy, aunque no puede descuidarse ante el Oiartzun. / MORQUECHO Esta tarde juega en el Karla Lekuona ante el colista, que solo lleva dos puntos EL DIARIO VASCO EIBAR. Sábado, 10 noviembre 2018, 08:38

El Eibar femenino de Segunda División visita esta tarde a las 15.30 horas en el Karla Lekuona al colista Oiartzun, rival que en ocho jornadas ha logrado dos puntos. Ha encajado 23 goles y cuenta en su haber con 5 goles. Por ello, el Oiartzun a priori es un rival que no debe resquebrajar la excelente trayectoria de las armeras, que han ganado todo, excepto el partido jugado en Ibaia ante el Alavés que lo empataron. Las entrenadas por Jordi Telletxea han ganado en Lezama al Athletic B y en Unbe a Osasuna, dos rivales directos en la pugna por el primer puesto, sin olvidar que el Alavés es primero pero empatado a puntos con el Eibar. Una buena ocasión para las azulgrana para doblegar con goles al Oiartzun y mejorar el balance de goles a favor y en contra que, ahora mismo, lo tiene mejor el Alavés que ha marcado 32, los mismos que el Eibar, pero ha encajado 3, y por contra el Eibar ha recibido 8.

Jordi Telletxea, técnico de las armeras, no quiere relajaciones, es consciente de que visitan al colista: «sobre el papel no deberíamos tener problemas a tenor de nuestra marcha y la de ellas. Conozco a algunas jugadoras del Oiartzun y tienen calidad, tal vez hayan entrado en una mala dinámica. Nuestro equipo está fuerte y debemos seguir así, no debemos descuidarnos en lo más mínimo, a partir de ahora tenemos una fase que nos enfrentamos a bloques con menos potencial sobre el papel y no podemos ceder». En las filas armeras hay una duda con la centrocampista Nerea Gantxegi, con alguna molestia en el pie, y son bajas la portera Cristina Cornejo y la centrocampista Leire Fernández, estas dos jugadoras no se desplazarán al Karla Lekuona.

En este momento, la lucha entre el Alavés y Eibar por el primer puesto es manifiesta. Los dos cuentan con 22 puntos, seguidos de Athletic B y Osasuna con 19 puntos. Hasta la fecha, alavesas y eibarresas han mostrado su gran potencial. En las filas armeras el gol tiene nombre y apellido: Idoia Agirre. La legazpiarra es la máxima goleadora del equipo y del grupo con 17 goles en su casillero particular.