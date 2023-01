El Eibar exhibió la reacción de un líder

El Eibar sigue otra jornada más de líder, aunque ante el Málaga, a falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario, vio peligrar la primera plaza. Ipurua se inundaba de fustración al igualar el cuadro malagueño el marcador por mediación del exarmero Esteban Burgos. Fue una escenario de incredulidad que solo aguantó dos minutos. Cuando las manecillas del reloj resgistraban el minuto noventa, Berrocal alojaba en la red malaguista el segundo gol culminando perfectamente un remate de cabeza a un no menos exquisito lanzamiento de córner de Vadillo. Alegría desbordada en la grada para sentenciar la continuidad en el liderato. Ningún rival, hasta la fecha, ha sido capaz de ganar en Ipurua.

El Eibar vuelve a exhibir pegada y calidad individual, sabe sacar provecho de las debilidades del rival, de sus errores, como fue el primer gol logrado por Stoichkov. Este Eibar no perdona, no tiene un juego convincente, pero sabe controlar los tiempos de los partidos. El Málaga lo intentó, buscó dar la campanada ante un Eibar que, sin realizar un juego convicente, sabe sumar victorias. El Eibar se contagió del juego lento de los malagueños que, en todo momento, evitaron la disputa, basando su discurso en el empeño de controlar el balón para desbordar a un Eibar que no sufrió en exceso y que, en la segunda mitad, se topó con un rival más incisivo con los cambios realizados. Los de Garitano se afianzan en el liderato, meten más distancia a rivales directos como Granada o Alavés y confirman que se encuentran en un buen momento.

En el once que presentó Garitano destacó la presencia de Sergio Álvarez ante la baja por sanción de Nolaskoain. Javi Muñoz ejerció de media punta para pasar Stoichkov a la punta. Esta vez no salió de inicio Bautista. Una fórmula que funcionó, que no resquebrajó la sólida estructura que el Eibar viene exhibiendo en las últimas jornadas. Esta vez no pudo mantener su puerta a cero, pero me quedo con los tres puntos. Una vez más el fondo de armario sigue manteniendo su eficacia. Sexta jornada invicto de un Eibar que sabe mandar. Y lo más importante, que tiene reacción, diría que la de un líder. Debe seguir en esa puesta en escena. La siguiente jornada le espera la Ponferradina, otro partido para demostrar su fuerza.