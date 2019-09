El uno a uno del Eibar en su estreno en Ipurua

1

Dmitrovic: No se recuerda un partido más improductivo del serbio, que acabó siendo uno más de los más de 5.000 espectadores que acudieron a Ipurua. No tuvo que realizar ninguna intervención ante lo poco que se acercó el Espanyol, y cuando se le necesitó tampoco pudo hacer nada por evitar que le batieran dos veces.

3

Tejero: Una vez más estuvo muy exigido en defensa, porque quizás los técnicos rivales saben que es el más joven del once armero, aunque en esta ocasión el madrileño se desenvolvió con acierto en sus funciones. Y aunque no sube tanto como sería deseable, sus centros al área no tardarán en ser asistencias.

4

Ramis: Es el capitán, pero también el auténtico jefe de este equipo, el que fija la línea de juego. Con él atrás el Eibar gana en seguridad y sin él, como se pudo comprobar según se fue del campo, la escuadra armera pierde el norte. Es una lástima que su primer gol en esta campaña no sirviera para puntuar.

3

Arbilla: Sus dos últimas actuaciones como lateral izquierdo en El Sadar y el Wanda le han hecho acreedor de la titularidad también como central y mientras estuvo junto a Ramis, la zaga azulgrana se mostró más o menos segura. Cuando el balear le abandonó, no pudo frenar el descalabro que se produjo.

2

Cote: El asturiano llegó a tiempo para reaparecer en el estreno del Eibar en casa y durante una fase importante del choque se pudo percibir al lateral intenso que no se cansa de colgar balones al área, pero conforme avanzó el partido fue notando las semanas de inactividad tras la lesión, aunque no descuidó su parcela.

1

Orellana: Durante muchos tramos del envite se vio a un jugador voluntarioso pero muy impreciso. El problema del chileno es que cuando se frustra por una falta de acierto inquietante, deja de colaborar en tareas en las que también es necesario y un jugador de su caché tiene que estar a las duras y a las maduras.

1

Diop: El senegalés también puso ganas e intención, pero poco más, y resulta preocupante, porque ahora mismo, sin Jordán como brújula y a la espera de que Expósito despierte, él es el encargado de trasportar el balón hacia arriba. Se hartó de pedir el cambio en la segunda parte hasta que se fue lesionado.

1

Expósito: No se le puede exigir el mismo nivel de responsabilidad que a otras figuras del equipo porque es un recién llegado, pero el club ha realizado una gran inversión para que él sea el que se haga cargo del timón del barco y es urgente que vaya adquiriendo la confianza necesaria para que demuestre su valía.

2

Inui: Pese a que su debut en el Wanda fue más que discreto, Mendilibar volvió a confiar en el japonés en detrimento de un Pedro León que ni siquiera jugó. Demostró su calidad técnica en algunas acciones de uno contra uno pero no termina de ser el jugador determinante que necesita el Eibar en el flanco.

1

Charles: Así como el equipo necesita hacer mucho para crear peligro, al brasileño le suele bastar con muy poco para marcar, pero ayer, salvo una semichilena que se le fue fuera, no tuvo más opciones de remate y su labor se redujo a pelearse con los centrales, un trabajo sucio que no se suele ver si otros no lo aprovechan.

2

Enrich: Mantuvo una intensa lucha con Naldo, al que superó en un remate de cabeza hacia atrás que se le fue fuera por poco. También forzó la falta que originó el gol de Ramis y después reclamó a gritos un penalti por un derribo por detrás cuando se disponía a rematar un centro de Tejero. No le sirvió.

0

Sergio Álvarez: Su pesadilla comenzó nada más poner un pie en el campo y llegar tarde para evitar que Ferreyra empatara. Desquiciado, regaló el balón a Pedrosa, que asistió a Granero en el segundo tanto.

Quique García: Salió para hacer bulto.

Escalante: Su labor tras suplir a Edu Expósito era la de contener la reacción del Espanyol tras el gol. El marcador revela que no lo logró.