El Eibar espera a un Levante que se halla en una crisis de resultados Los granotas no conocen la victoria en las cinco últimas jornadas y los armeros llevan tres sin triunfo, con dos empates y una derrota

El Levante agudizó su crisis de resultados con la derrota en el Ciutat de Valencia frente al Racing de Santander por 2-4 en el último partido de la decimosexta jornada. Los dirigidos por Javi Calleja, que serán los rivales de los armeros este sábado en Ipurua a partir de las 21.00 horas, llevan cinco jornadas consecutivas sin ganar. «Espero que el equipo no se fije en esto, tenemos que levantarnos. Juntos y unidos ahora más que nunca. Llevamos una racha de resultados mala, pero en Segunda División esto es larguísimo. Tenemos que seguir trabajando sin bajar nunca la cabeza. Que vayamos aprendiendo para no cometer los errores que estamos cometiendo», decía Javi Calleja tras la derrota ante los cántabros. El tropiezo ante el Racing de Santander ha hecho mucho daño en el seno de los granotas, justo antes de rendir cuentas a un Eibar que en las tres últimas jornadas no gana, que lleva dos empates y una derrota.

Terminada la decimosexta jornada, la clasificación en los seis primeros sigue igual con Leganés (35 puntos), Sporting (29), Espanyol (28), Valladolid (28), Eibar (27) y Racing de Ferrol (27). Siguen un paquete de tres equipos que están a un partido de meterse entre los seis primeros: Elche con 25 puntos y séptimo, Racing de Santander y Levante con 24 puntos cada uno, octavo y noveno, respectivamente. Todo está en un pañuelo, lo que viene a decir que la igualdad es extrema que, al menor descuido, puede variar sustancialmente la clasificación. La plantilla retorna hoy a los entrenamientos en Atxabalpe para preparar el duelo con el Levante. En las filas en principio es conocer el estado de Tejero que, según ha podido saber DV, cayó lesionado en la víspera de viajar a Oviedo y el Eibar no lo anunció para no dar pistas al rival. En el caso de Correa sigue en el dique seco. La baja de estos dos laterales hizo que Etxeberria optara por jugar en Oviedo con Corpas en esa posición. La presencia del jienense en el lateral derecho fue una de las noticias.