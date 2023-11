«El Eibar es un equipo llamado a ascender, es un equipazo», dice Higinio

«No queda otra que trabajar. Tenemos que ser sólidos», afirma Higinio, delantero del Albacete Balompié en la rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles. El atacante habla de que el objetivo de su equipo es sumar los 50 puntos, «estamos trabajando para ello. Está siendo un último tramo más difícil, pero estoy tranquilo. No hay miedo ni preocupación. El equipo está bien. Hay que hacer las cosas mejor pero no hay preocupación».

Metidos en harina, el '9' albacetista afronta el reto de este domingo ante el Eibar consciente de su dificultad. «Es un equipo llamado a ascender. No empezó bien, cogió una racha buena y está arriba. Es un equipazo y tiene jugadores buenísimos. Vamos a trabajar para hacerles el máximo daño posible».

Un partido que debe ayudar a cambiar la dinámica y a reforzar la idea. «Cuando practicas tu fútbol y no te dan los resultados se crean un poco de inquietud. Pero el míster nos dice que más. Nos ve jugar y no ve que ningún equipo nos pase por encima. Yo no veo diferencia. Estamos haciendo nuestro juego y cuando estemos más sólidos, se verá». «Cuando tú trabajas y plasmas en el campo la idea, pero no se dan los resultados, se genera inquietud, pero la mente se limpia trabajando día a día. El míster nos pondrá un vídeo y nos dirá cómo hacerlo el domingo. Trabajando, mirando al rival y plasmando en el campo nuestra idea», enfatizó a la hora de ser cuestionado sobre cómo quitarse de la mente partidos como el de Copa que fueron eliminados por el Terrassa al caer 1-0 en la primer ronda. «Lo que hicimos en Copa fue una vergüenza pero supimos reponernos ante el Elche».

El Albacete empató en su último partido liguero 1-1 en el Carlos Belmonte con el cuadro ilicitano. Higinio insiste que el objetivo principal del grupo, «es sumar. La presión o las ganas son los 50 puntos. Intentar sumar lo máximo y cuando lleguemos a esos puntos disfrutar».

El Albacete cuenta con 16 puntos y ocupa el puesto decimoséptimo, tres puntos por encima del descenso, fuera de casa solo ha obtenido 4 puntos de ganar 1-2 en Alcorcón y empatar 0-0 en Huesca, el resto de salidas han sido derrotas 2-0 en Leganés, 2-0 en Tenerife, 2-1 en Santander y 3-0 en Oviedo.