El Eibar cuenta con un límite salarial de 13 millones

LaLiga ha dado a conocer el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los clubes de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank tras el mercado de verano, que finalizó el pasado 1 de septiembre. Se trata del conocido límite salarial, lo que cada club puede gastar como máximo en su plantilla a raíz de sus ingresos y sus gastos. En el presente curso 22/23, la SD Eibar cuenta con un límite de 13 millones de euros, colocándole en tercera posición detrás del Granada CF con 29 millones y CD Leganés con 19 millones. En la pasada campaña 21/22 al cierre del mercado de verano e invierno fue invariable, el club armero contaba con un límite de 30 millones, siendo la entidad con mayor cantidad dentro de la categoría.

El pasado lunes el consejero delegado del Eibar, Jon Ander Ulazia, en la rueda de prensa sobre la valoración del mercado de verano, en la que también estuvo el director deportivo César Palacios, a una de las preguntas relacionadas con el tope salarial contestó que «prefiero que el límite lo anuncie la Liga, aunque cuando lo hagan lo aclararemos todos. El límite depende de los ingresos y partimos con muchas más limitaciones que el resto. Los ingresos ordinarios ascendieron a 10 millones y la ayuda del descenso fueron de 20. Los ingresos se mantienen, pero desaparece la ayuda del descenso. Lo que planificamos fue utilizar los ahorros de Primera para dividirlos en tres temporadas al margen de la compensación. Hemos podido utilizar el 25% para complementar ese límite y otro 25% de nuestros ingresos con el fondo CVC. Hemos estirado el chicle al máximo en función a las normas establecidas. De cara a invierno, pelearemos por lograr más ingresos. La Liga valora las cifras de años anteriores y quedará algo para hacer alguna posible operación. Exprimiremos al máximo nuestras posibilidades».

El límite de coste de plantilla deportiva incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (lo que se denomina plantilla inscribible) y también el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible). Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador). Los clubes no tienen por qué consumir el límite en su totalidad.