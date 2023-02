El Eibar buscará recuperar el liderato en el hervidero de Mendizorrotza

La afición armera no fallará en Mendizorrotza, estará con el equipo en busca de la victoria. / IÑIGO ROYO

El Eibar tratará de hacerse con el liderato esta jornada, pero para ello debe ganar mañana a partir de las 21.00 horas en Mendizorrotza a un Alavés que lleva dos jornadas consecutivas ganando y que, sin duda alguna, buscará la tercera para acercarse al ascenso directo. Un duelo atractivo entre dos equipos que se conocen muy bien. Garitano tendrá que decidir quién será el hombre que juegue en el lateral derecho ante las bajas de Tejero y Correa por lesión y Arbilla por sanción, deberá buscar una alternativa, una podría ser jugar a pie cambiado con el lateral izquierdo Ríos Reina o bien colocar a Venancio. Es una de las incógnitas, es obvio que tiene que retocar la línea defensiva, hoy por hoy, la más efectiva, pero especialmente la lesión de Tejero ha sido la pieza que más ha alterado el ecosistema defensivo de los azulgrana. Sergio Álvarez y Stoichkov estarán en la expedición tras haber cumplido su partido de sanción por tarjetas ante el Leganés. Si Garitano tiene bajas elementales, no así Luis García que cuenta con todos sus efectivos e incluso reforzados con la incorporación de cuatro jugadores en el mercado de invierno, destacando la presencia del delantero cedido por el Athletic de Bilbao, Asier Villalibre, que cuenta con todos los boletos para debutar. El Eibar confía en su fortaleza, en su buen momento con ocho jornadas seguidas sin perder. En sus tres últimas salidas ha ganado en dos ocasiones y ha empatado en una, concretamente en su último desplazamiento venció 0-1 a la Ponferradina dando imagen de solvencia. «Igual que cuando jugamos en Ipurua el factor campo es clave para nosotros, para ellos estar en su casa y con su gente es un plus. Nosotros fuera de casa estamos bien, ganamos el último partido en Ponferrada y vamos con la idea de ganar. Va a ser un partido de tú a tú y estamos capacitados», decía anteayer el centrocampista Rahmani, consciente de la mejoría que ha sufrido el equipo en los desplazamientos. El Eibar no podrá fiarse para nada de un Alavés que ha superado un bache que padeció antes de navidades.

Una jornada especial para el Eibar que irá acompañado por un buen número de seguidores, aunque las 900 entradas enviadas por el Alavés no se han vendido todas. Desde el club anuncían que irán cuatro autobuses. Pero sin duda va a ser una movilización masiva. Y cuando se habla de recuperar el liderato, el Eibar está con un punto menos que el líder Las Palmas que cierra la jornada el lunes visitando al Burgos en El Plantío, un rival el burgalés que ha salido de la zona de play off, que luchará por recuperar esos puestos privilegiados.

El Levante que está con tres puntos menos que el Eibar juega el domingo en Cartagena, un desplazamiento complicado para los granotas. Una jornada muy emocionante, sabiendo cada equipo lo que se juega a medida que avanza la liga. Los cambios en la clasificación son constantes por las escasas distancias. No hay cabida a la confianza ni tomarse un descanso.