El Eibar recibe este miércoles a las 19.00 horas en Ipurua al Lugo y el objetivo no es otro que ganar, buscar la segunda victoria consecutiva, algo que no lo ha logrado en lo que va de liga. En las filas armeras hay varias dudas, por otro lado, recuperan a Matheus tras cumplir su partido de sanción. Son dudas Berrocal y Nolaskoain, especialmente la del central Berrocal. «Esa es la duda más importante. Estamos justos de gente, no creo que recuperemos a mucha gente de los que estaban lesionados. A ver cómo están Chema, Arbilla, Bautista. No soy médico, pero no estarán para estos dos partidos y espero que para cuando llegue la Copa estemos algo mejor. Sacar adelante estos dos partidos ante el Lugo y el domingo ante Las Palmas. Tenemos que gestionar bien los minutos de los jugadores, porque tres partidos en una semana supone un gran desgaste. Tenemos que estudiar bien qué plan de partido poner en liza y elegir a los mejores para cada contexto, porque no es lo mismo jugar ante el Lugo en casa que enfrentarse al Las Palmas en su casa. Tenemos que dosificar bien para poder hacer el mejor partido posible. Correa, por ejemplo, ha tenido muchos problemas. Peru también viene de estar lesionado«.

«Debemos mejorar en las áreas»

«El triunfo ante el Málaga tiene un gran valor. En casa hemos empatado los dos últimos partidos y necesitamos ganar. Enlazar un segundo triunfo consecutivo es muy importante si queremos estar entre los de arriba, tenemos que empezar a encadenar buenos resultados.

Queremos brindar un triunfo a la afición después de no conseguir ganar. La diferencia entre los de arriba y abajo es mínima, tanto en puntos como el potencial de la plantilla. A la que ganas un partido escalas posiciones y si pierdes, caes hacia abajo«, afirma Garitano.

El Lugo ha marcado en todas sus visitas. El segundo que más recogido juega atrás y tiene jugadores muy rápidos arriba. También tienen jugadores altos para las jugadas de estrategia. La mayoría de los partidos que he visto de ellos, se ve que están cómodos fuera«, advierte Garitano del Lugo. Las dos últimos partidos del Eibar en Ipurua se han saldado con empates ante Mirandés y Albacete, »tenemos que mejorar en las áreas. En el trámite del juego hemos estado bien, pero en los últimos metros, con el último pase no hemos conseguido acertar. Y encima siempre recibimos algún gol y eso te obliga a marcar dos para ganar. Las áreas son las que marcan la diferencia en esta categoría. En eso es lo que tenemos que mejorar. Debemos ser más agresivos«.

«Tirar hacia adelante con lo que hay»

«La clasificación demuestra la igualdad. Insisto en que cuando ganas en casa tienes que refrendarlo luego en casa con otro triunfo. Tenemos la oportunidad en nuestras manos y sería muy importante aprovecharla. Muy pocos equipos son capaces de ganar seguido. A todos nos cuesta mucho ganar y cuando juegas en casa hay que hacerse fuerte. Esperamos un partido complicado, como todos, pero haciendo lo nuestro estaremos más cerca de conseguir enlazar la segunda victoria consecutiva por primera en la temporada. Tenemos un grupo que está fenomenal y que trabaja fenomenal. Cuando sufrimos un golpe nos recuperamos rápido. Y ahora que estamos teniendo muchas bajas y los recambios están respondiendo. Tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos».