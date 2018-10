S.D. Eibar Areitio gana enteros sobre Azitain Una imagen de la reunión de ayer. / TWITTER EIBAR El experto en terrenos de juego alerta del peligro que entraña para el césped la orografía del emplazamiento situado en suelo eibarrés LETIZIA GÓMEZ EIBAR Jueves, 18 octubre 2018, 07:39

. La segunda y última reunión informativa sobre la Ciudad Deportiva dejó patente que la opción de Areitio no es solo más económica que la de Azitain, pese a la reciente rebaja a la mitad del precio de los terrenos, sino que además de cumplir los requerimientos de los técnicos para cubrir las necesidades de la cantera, también tiene un costo inferior de mantenimiento y bastantes menos problemas a la hora de mantener el césped sano.

Y no es un problema baladí según explicó el Domingo Merino, el experto en terrenos de juego que ha realizado un informe sobre los dos emplazamientos, que se personó en las aulas de formación de Ipurua para explicar los motivos por los que el Eibar no debería construir su Ciudad Deportiva en el alto del polígono de la localidad armera.

Tras remarcar su total independencia y avalado por su trabajo durante 35 años en la Diputación y más de 20 en superficies de hierba natural, Merino aseguró que «he visitado los dos emplazamientos y Areitio no tiene ningún problema de luz y una ventilación muy buena y Azitain no tiene buena iluminación».

Por su orografía, los problemas de enfermedades en la hierba serían prácticamente inevitables, como ya lo son en Ipurua, donde los carros de luz palían pero no solucionan la falta de luz. «En Eibar la hierba se moja y no se seca y el exceso de humedad es el mayor enemigo. Obliga a quitarle el rocío por las mañanas y es fácilmente comprobable que en los días nubosos la hierba no crece. En Areitio, en cambio, el césped se secará solo». Y añadió, «Ipurua se utiliza una vez cada 15 días. Los campos de la Ciudad Deportiva se usarían todos los días».

300.000 euros en carros

A los 18,2 millones de la ejecución del proyecto, habría que sumarle los 300.000 euros que costaría la compra de los carros de luz que se precisarían para poder cuidar los dos campos de hierba natural, además del consiguiente gasto en electricidad. Teniendo eso en cuenta, el coste de mantenimiento de la ubicación de Azitain se elevaría hasta los 727.000 euros, mientras que el de Areitio rondaría los 640.000.

Una vía de ingresos

La presidenta destacó que las instalaciones pueden ser una vía adicional de ingresos, ya que hemos «tenido que rechazar propuestas en firme por falta de infraestructuras» que habrían reportado más de 100.000 euros, aunque están convencidos de que podrían lograr del orden de 350.000 «que ayudarían a paliar el coste del mantenimiento».

Además, quiso dejar claro que con los 35 millones que el club ha ahorrado, «nos da para pagar sin endeudarnos y para mantenerlo».