El uno a uno del Eibar ante el Sevilla (1-3)

3

Dmitrovic. No hay partido en el que el meta serbio no salve un par de goles cantados del rival, pero esta vez no tuvo ni la suerte ni el acierto necesarios para impedir que le marcaran otros tres. Y ya van diez en siete partidos.

4

Rubén Peña. Otra exhibición de pundonor del abulense, que actuó más de extremo que el propio Orellana y que se sacó de la chistera varios centros bien orientados y de calidad que ninguno de sus compañeros fue capaz de rematar.

3

Ramis. Durante la primera mitad mantuvo a raya sus dominios, aunque es casi imposible pretender que un equipo como el Sevilla genere ninguna ocasión en 45 minutos. En la segunda mitad, el equipo se cayó antes que la grada.

3

Bigas. La compenetración entre el asturiano y su socio en el eje de la zaga resultó positiva hasta que el Sevilla activó su rodillo para resolver un compromiso que estaba resultando de lo más incómodo para los hispalenses.

1

Jose Ángel. Otra noche para olvidar del asturiano, que ha pasado de ser uno de los mejores asistentes a no asomarse en ataque, y que para colmo, cometió un penalti evitable al tratar de cortar un pase de Navas que le dio en su brazo extendido.

1

Orellana. El chileno está muy lejos del nivel que ofreció cuando pudo estrenarse como jugador del Eibar en enero. Salvo un disparo a la grada en la primera parte y ofreció muy poca cosa. Con la ausencia de Pedro León, el equipo necesita más de él.

3

Diop. El senegalés puso mucha carne en el asador no solo para frenar al Sevilla, algo que sí se logró en el primer tiempo, sino también para buscar la puerta contraria. Tiene que calibrar su punto de mira porque sus remates se van a las nubes.

2

Sergio Álvarez. Alternó errores graves como el que propició la primera de las dos ocasiones de Sarabia, con algunas recuperaciones de balón providenciales, pero en los dos últimos partidos no transmite confianza para conducir al equipo.

3

Hervías. Dispuesto a aprovechar al máximo todos los minutos que le dé el técnico, el riojano fue de los que más criterio aplicó a sus llegadas, pero sus centros o se quedaron cortos o no encontraron rematador entre la maraña en área rival.

3

Sergi Enrich. Su excelente labor de presión junto a Kike García y el resto de los efectivos de la línea ofensiva logró embotellar al Sevilla en su terreno durante gran parte de la primera mitad, pero también al menorquín le faltó acierto en el remate.

2

Kike García. Sacrificó sus posibilidades de aportar arriba para ayudar a sus compañeros del centro del campo a crear un muro de contención que funcionó, pero solo durante los primeros 45 minutos. Fue el primer sustituido por Mendilibar.

2

Charles. Al igual que en Cornellà trató de forzar un penalti, pero esta vez no había ni que revisar el VAR. No hubo nada punible.

3

Jordán. El catalán anotó el tanto del honor al final de la larga prolongación.

1

Arbilla. Su salida no impidió que el Sevilla marcara el tercero justo antes del descuento.