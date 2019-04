Uno a uno del Eibar ante el Real Madrid El Eibar claudicó ante un Real Madrid que se benefició de la lesión de Ramis para cambiar las tornas LETIZIA GÓMEZ Domingo, 7 abril 2019, 07:37

3

Dmitrovic

Su intervención ante un remate de Bale que quedó invalidado por fuera de juego y la mano salvadora que impidió que Benzema firmara un triplete demuestran que el meta serbio tiene unos reflejos envidiables, pero no sirvieron para evitar que el cuadro armero se marchara de vacío.

3

De Blasis

Se tuvo que disfrazar de lateral derecho para que Rubén Peña se tomara un pequeño respiro y, curiosamente, se manejó con más soltura para mantener bajo control a Asensio como defensa que después se situó en el extremo tras la salida de Rubén Peña. En el gol, Benzema le gana por falta de centímetros.

3

Paulo Oliveira

Mientras Ramis estuvo a su lado se sintió seguro y se mostró atento y concentrado para interceptar centros peligrosos a Benzema y Asensio. Pero sin el mallorquín como guía, tanto él como el resto de la línea defensiva claudicaron ante el intenso acoso al que le sometió un Real Madrid encorajinado.

3

Ramis

La trascendencia que tiene el mallorquín en este equipo quedó patente en cuanto abandonó el campo roto por un esfuerzo continuado. Era su tercer partido seguido en una semana y en este también estaba siendo el ancla sobre el que sujetarse. Cuando su cuerpo dijo basta, el barco armero zozobró.

3

Cote

Se las tuvo con Bale y Odriozola, de los que logró zafarse en varias ocasiones para enviar centros tan peligrosos como el que Cardona no atrapó por milímetros, pero en la segunda mitad tuvo que recular y los dos goles madridistas llegaron precisamente por el flanco que él y Cucurella debían proteger.

4

Escalante

Insistente, agobiante y tenaz, como en la jugada del gol, en la que se abrió camino en el área y, pese a tener posición de disparo, vio el desmarque de Cardona, al que envió un pase filtrado que le dejó solo para picarla ante Keylor. En cuanto su presión perdió fuelle, el Eibar se vio superado.

3

Sergio Álvarez

Incrustado en el mediocampo junto a Escalante y Joan Jordán, estaba cuajando su mejor partido como azulgrana, llegando a participar en la acción del gol, pero la lesión de Ramis le obligó a retrasar su posición y su aportación se resintió. Benzema le superó en el salto por el balón que deparó el segundo tanto.

4

Cardona

No iba a jugar, al menos no de inicio, y aprovechó el inesperado regalo para marcar un gol que no olvidará jamás por el escenario y el rival ante el que lo logró. Lástima que no llegara por milímetros al centro que le había enviado antes Cucurella, porque habría firmado un partido para el recuerdo.

4

Joan Jordán

Una vez más, el centrocampista catalán asumió la responsabilidad creativa del equipo. Lo hizo todo bien durante una primera mitad en la que se le vio cómodo con los poderosos escoltas que le puso al lado Mendilibar. Lamentablemente, los planes se fueron frustrando y no pudo poner la guinda al pastel.

3

Cucurella

Marcado por la excelente actuación que firmó en la primera vuelta, el catalán no repitió la hazaña, aunque sí generó la mejor ocasión de los armeros a los diez minutos de juego, cuando envió un centro intencionado al corazón del área pequeña al que Cardona no llegó. Le faltó más decisión para encarar.

4

Enrich

Fue como un imán para los balones por alto. Se impuso en todos, llegando a desesperar a un Varane muy lejos de su mejor nivel. Protegió infinidad de balones a la espera de la llegada de sus compañeros, un trabajo sacrificado que le dejó prácticamente sin opciones de realizar ni un solo remate a puerta.

2

Orellana

Tuvo que salir tras la lesión de Ramis, pero no fue, ni mucho menos, el jugador desequilibrante de las últimas jornadas.

2

Rubén Peña

Para cuando salió, el Madrid ya había igualado el choque y su oposición no fue suficiente para evitar que Benzema marcara el segundo.

1

Charles

El 'pichichi' azulgrana no tuvo ni tiempo ni opciones para erigirse en el revulsivo.