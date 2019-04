S.D. Eibar Uno a uno del Eibar ante el Levante Enrich rescata un punto para el Eibar que recompensa su pelea sin cuartel LETIZIA GÓMEZ Lunes, 1 abril 2019, 10:03

2

Dmitrovic: Más que de portero, ayer le tocó actuar sobre todo de defensa. No tuvo responsabilidad pero tampoco participación alguna en los dos goles granotas y sus intervenciones se limitaron a varias salidas fuera del área para despejar, no con mucho acierto. Esas acciones de supuesto peligro no fueron a más.

4

Rubén Peña: No pudo impedir que Luna asistiera a Morales en el primer gol local y, pese a ello, su actuación rayó el sobresaliente. Regaló medio gol a un Enrich, que lo desperdició con un taconazo desviado. Lo consiguió a la segunda tras robar el balón a Luna y cederlo a Orellana para que hiciera magia con una asistencia.

3

Oliveira: Su principal misión era despejar el peligro sin contemplaciones y lo cumplió. Cortó un pase de Morales dirigido a Borja Mayoral justo después del gol para evitar que el Levante pusiera el 0-2. Frenó en un par de acciones al madrileño y en la segunda parte envió a córner otro centro al área que llevaba veneno.

3

Ramis: No es posible que el balear pueda competir con la velocidad de Morales y eso quedó claro en el tanto del madrileño. No se descompuso por ello. Reordenó la zaga, dio un paso al frente, mandó adelantar la línea y provocó que el Levante tuviera que llegar a la portería armera desde muy lejos.

3

Cucurella: Le tocó volver a su puesto natural en el lateral izquierdo, donde no jugaba desde que debutó como titular el 25 de septiembre en Cornellá, al principio de la liga. Su ubicación le restó presencia en ataque. Pasó más de un apuro en la faceta defensiva y no logró conectar con Orellana por la banda izquierda.

4

Pedro León: El mero hecho de que el murciano pueda figurar en un once inicial después de dos graves lesiones que le llevaron al quirófano ya es una noticia esperanzadora para el Eibar. El de Mula tiene tanta calidad y tanta experiencia que no le hace falta estar fino físicamente para aportar. Una falta, una asistencia.

4

Escalante: No está teniendo ni de lejos el protagonismo de temporadas anteriores. Quizás por eso, el argentisale a comerse el mundo cada vez que salta al campo. No ejerció de muro ante una tripleta central muy versátil de los locales, pero estuvo donde debía para lograr un empate que dio alas al equipo.

3

Joan Jordán: No es fácil llevar la manija en un choque convertido en un correcalles en el que el balón pasaba lo justo por el centro del campo. Es en la conducción del juego armero donde su desparpajo hace que el Eibar mueva la pelota de un lado a otro en busca de la mejor vía para surtir de balones a los rematadores.

5

Orellana: Le costó más de media hora aparecer, pero desde que estrelló un remate en el larguero su protagonismo fue en aumento. Sin opción de desbordar por la izquierda, buscó huecos por el centro hasta que regresó a su banda habitual, la derecha, donde se alió con Rubén Peña para fabricar el pase del empate final.

3

Kike García: La presión parece estar haciendo mella en el conquense, que una vez más sacrificó su potencial ofensivo para vaciarse en la labor de presionar la salida de balón. Aunque ayer fue titular, es consciente de que ha perdido el puesto y su ansiedad por hacerse notar le juega malas pasadas. Mendi debe calmarle.

4

Enrich: Su séptimo gol de la temporada vale su peso en oro porque impidió que el Eibar cayera derrotado. Sin embargo, se le sigue viendo más errático que en otras campañas. El taconazo desviado tras un pase que Rubén Peña le puso en bandeja es una muestra de impulsividad que generó una contra letal del rival.

1

Charles: Mendilibar volvió a asignarle el papel de revulsivo ante su capacidad rematadora. El brasileño solo aportó un cabezazo desviado.

3

Cardona: Siempre que sale pasa algo. Nada más saltar al campo propició una doble ocasión y después probó suerte con un remate que detuvo Aitor.

2

Sergio Álvarez: Tras su salida, el Eibar se apropió del balón y se lanzó a por el triunfo.