Empate en el Villamarín El uno a uno del Eibar ante el Betis Sábado, 5 octubre 2019, 08:45

5

Marko Dmitrovic

El serbio es un auténtico seguro de vida para el equipo armero. Siempre atento y concentrado volvió a erigirse en el salvador con una espectacular intervención que dejó completamente helado a un Benito Villamarín que ya estaba celebrando el remate a bocajarro de Loren. Su seguridad da puntos.

2

Pablo de Blasis

Así como en los partidos precedentes había estado entre los más destacados, ayer le comieron la tostada en varias ocasiones, especialmente en la acción que propició el disparo de Loren, porque estuvo demasiado lento a la hora de cortar el pase que le envió Alex Moreno. Después fue recuperando la compostura.

4

Paulo Oliveira

La prolongada ausencia de Ramis está permitiendo que el portugués tenga la continuidad que necesita para dar lo mejor de sí mismo. Estuvo siempre rápido al corte, como cuando interceptó un pase peligroso de Alex Moreno o cuando se lanzó a ras de césped para evitar qu e Emerson se adentrara en el área.

4

Anaitz Arbilla

Cuando se tiró con todo a los pies de Pedraza para cortar una peligrosa acción que había sido invalidada en los primeros minutos, el navarro demostró la fuerza y la intensidad con la que siempre encara los partidos. Al igual que el luso, se ha hecho fuerte en la medular y contagia al equipo de su garra.

3

Pedro Bigas

Tras esperar pacientemente a que llegara su oportunidad, el balear finalmente pudo disfrutar de su estreno liguero como titular en la plaza de Cote, pero su alegría pronto se vio empañada por una tarjeta que a la postre provocó su sustitución al descanso. En los minutos que jugó se le vio con ganas.

3

Edu Expósito

Su participación se vio un tanto diluida por la presencia de Diop y Escalante a su lado, aunque a medida que transcurrieron los minutos fue ganando en protagonismo. Justo antes de que el Betis anotara el empate, abrió un buen balón para Inui que el japonés trató de ajustar al palo sin que lograra colarla.

3

Gonzalo Escalante

Se arriesgó a jugar pese a sus molestias de espalda y logró forzar el penalti que el árbitro señaló por un claro codazo de Canales. Sin embargo, no supo controlar su temperamento en la recta final y dos duras entradas le valieron sendas catulinas que le valieron la expulsión y su baja de cara al partido ante el Barça.

4

Pape Diop

Una vez más lo dejó todo en el campo, casi también la espalda, después de que Guardado le arrollara con un salto más propio del fútbol australiano. Cortó balones, ayudó en defensa y también trató de aportar su fortaleza aérea en los saques de esquina, pero se quedó a las puertas de lograr estrenar su cuenta.

5

Fabián Orellana

Lástima que llegue un parón liguero que puede frenar en seco la gran proyección que está mostrando el chileno, una vez más el más activo e incisivo del equipo. Aprovechó el penalti que forzó Escalante para anotar su tercer tanto de la campaña, aunque esta vez su asociación con Inui no dio sus frutos.

2

Kike García

Como siempre, realizó un grandísimo desgaste físico, no solo ejerciendo una incansable presión arriba, sino que también colaboró activamente en defensa a la hora de ayudar a despejar el peligro en los saques de esquina que dispuso el Betis. Sin embargo, no pudo ejercer su papel de delantero.

3

Takashi Inui

Si por algo le aprecia Mendilibar es por su disciplina, pero también capacidad para ayudar en tareas defensivas, y un ejemplo palpable fue cómo llegó desde atrás para impedir que Emerson pudiera llegar al balón. No se arrugó ante su ex equipo, pero aunque lo intentó con ahínco, no pudo marcar.

2

Tejero

Salió en la segunda mitad para suplir a Bigas y al poco de saltar despejó un balón de manera providencial para evitar que Borja Iglesias pudiera rematar en el interior del área.

1

Quique

Para cuando salió, el Betis estaba volcado en el área armera y no tuvo opciones.

1

Charles

Suele ser el que mejor aprovecha los minutos, pero con solo tres a su disposición no pudo hacer nada.