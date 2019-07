S.D. Eibar El Eibar se impone al Kayserispor S.D. Eibar DV Domingo, 21 julio 2019, 19:48

El Eibar ha querido borrar el mal sabor de boca tras el empate de este sábado ante el Bayer Leverkusen (2-2) y ha mostrado su mejor juego ante el Kayserispor, al que ha vencido 5-2.

El equipo armero se ha hecho dueño del balón y desde el primer tiempo ha sabido poner en peligro a los turcos Pedro León ha sido el encargado de abrir la lata, en el minuto 19 de partido, gracias a un pase largo de Bigas.

Apenas diez minutos después, el Kayserispor ha igualado el marcador con un remate de cabeza que Dmitrovic no ha podido parar. El portero armero no lo ha tenido fácil pero ha sabido parar a los turcos que no han dejado de apretarle.

Kike García ha aprovechado un error en la zaga turca para meter el segundo, en el minuto 40 de partido, sentenciando así el marcador al descanso.

El Eibar no ha soltado presa tras el descanso y, ya en el minuto 48, Pedro León, ha metido el tercero para los armeros. El último intento que ha tenido ya que, en el minuto 66, ha entrado Miguel Marí en su lugar. Este ha sido el tercer cambio, primero ha entrado Quique González por Nano, y el segundo Cubero por Cote. Más tarde, han entrado Charles y Jordi Calavera sustituyendo a Quique González y Roberto Olabe.

Kayserispor ha acortado distancias en el último momento, dejando el marcador 3-2. No obstante, Charles ha recuperado el control del esférico y ha metido el cuarto para el Eibar. En el mintuo 80, Roberto Correa tampoco ha querido desperdiciar la ocasión de marcar y, tras una larga carrera, ha disparado. El portero ha conseguido desviarlo pero Kike García ha rematado la jugada, que acaba en gol 5-2.