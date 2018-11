EL DRAMA, MEJOR PARA EL TEATRO La previa Domingo, 4 noviembre 2018, 08:32

Del empate con opción a bastante más que el Eibar logró en el derbi ante el Athletic, al duelo vecinal de hoy ante el Alavés tan solo median la engañosa goleada padecida en Vigo y el mal estreno en Gijón de un torneo copero que es importante, pero mucho menos que la Liga. Dos resultados negativos que han oscurecido el panorama azulgrana no tanto por lo que reflejaron los marcadores en sí, sino por las numerosas lagunas que el conjunto azulgrana dejó al descubierto en las dos citas.

Suficiente para que el pesimismo vuelva a visitarnos, y que mientras estás pesando unas naranjas en el supermecado me tocara oír ayer que Mendilibar ya está amortizado. Se me quedó la cara como ese emoticono al que se le quedan los ojos como platos y las mejillas sonrojadas.

Me apresuré a comprobar la clasificación por si me había perdido algo y cuando vi que el Eibar tenía, como pensaba, 11 puntos, los mismos que el Valencia, y que sigue por encima del Athletic y del Villarreal, pensé una vez más en lo voluble que es la memoria y que el drama es mejor dejarlo para el teatro.

Si mal no recuerdo, en los dos últimos años, el Eibar ha logrado la permanencia con una relativa comodidad e incluso ha estado coqueteando con los puestos europeos. Y supongo que el técnico de Zaldibar algo tendría que ver en eso si, como parece, ahora es el máximo responsable de que las cosas no sean de color de rosa.

Lo que sí tengo muy fresquita es la terrible sensación que se me quedó en el cuerpo cuando el conjunto azulgrana salió de Anoeta casi sin vida en la jornada 11 de la pasada campaña. Con Yoel y Pedro León parados de larga duración, Alejo y Escalante aún convalecientes, Dani García ausente por sanción, Enrich a medio gas, y con los jovencísimos Joan Jordán y Rivera al frente del timón, el Eibar encalló. El equipo solo transmitía pena y nada de ilusión, y aún así se levantó, se limpió el barro y se transformó en un rival imparable hasta Navidades. Hoy, el Eibar muestra bastante más capacidad para generar peligro que entonces y por eso me sorprende tanto que no se tenga algo más de confianza en las posibilidades de este equipo.