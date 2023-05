Dos autobuses de aficionados acudirán a Santander para estar con el equipo

J.A. REMENTERIA eibar. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La afición del Eibar no decae, el lunes ante Las Palmas hubo 6.754 espectadores, de ellos un centenar grancanarios. Los seguidores armeros están con el equipo y no van a fallar en Santander este domingo a partir de las 14.00 horas ante un Racing que no tiene aún asegurada la permanencia. Va a ser un partido de alta tensión. Ayer se abrió la taquilla para adquirir billetes para Santander y de las 1.200 localidades enviadas por el club cántabro se vendieron unas 972 y se han completado dos autobuses de afionados. El plazo de venta finaliza mañana por la tarde.

Desde las cinco de la mañana hubo aficionados que hicieron cola para comprar sus entradas, cada abonado/a del Eibar podía adquirir en persona un máximo de 6 entradas y los no abonados/as podrían adquirir dos como máximo. Los autobuses de los aficionados que decidan ir en el paquete subvencionado por el club saldrán el domingo a las 10.00 horas de Toribio Etxeberria. Los aledaños del estadio armero recordaron a imágenes recientes, las del año pasado a Leganés y Alcorcón. La radiografía rememora aquellas estampas que hicieron historia. El Eibar se presenta en los Campos de Sport de El Sardinero tras perder ante Las Palmas, muy herido, lo mismo que pasó ante el año pasado que le ganó el Valladolid 0-2 en Ipurua y fue a Leganés para ganar 2-3. Esta temporada perdió 0-3 con el Cartagena y fue a Lugo para ganar 0-2. El Eibar tiene capacidad de revertir la derrota o un contratiempo y se espera que en Santander confirme una de sus grandes virtudes. En cuanto a la actividad del Eibar tiene programados entrenamientos en Ipurua y otros dos en Atxabalpe antes de viajar a la capital cántabra. Hoy cuenta con fiesta, mañana a las 11.30 horas en Ipurua, el viernes a las 11.30 horas en Atxabalpe, el sábado en Ipurua las 11.30 horas. Pese a perder ante Las Palmas, el espíritu de la afición está vivo y es consciente de lo que se juega ante el Racing En las filas del Eibar será baja el centrocampista Matheus por tarjetas, pero, por contra, Garitano recupera a Stoichkov que no pudo estar por sanción ante Las Palmas. La presencia del goleador es una gran noticia.