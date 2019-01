S.D. Eibar Dmitrovic solo piensa en los tres puntos «para abrir espacio con los puestos de abajo» Dmitrovic y Riesgo en una imagen del pasado mes de diciembre. / Morquecho El portero serbio es consciente del nivel del Girona, «pero nosotros en Ipurua somos fuertes y vamos a por la victoria» J.A. REMENTERIA Jueves, 31 enero 2019, 14:00

Marko Dmitrovic, que volvió la pasada jornada a recobrar la titularidad bajo palos, ha hablado ante los medios cara al partido frente al Girona y próximos compromisos. Este domingo a las 18.30 horas en Ipurua se presenta el Girona de Eusebio Sacristán, un equipo que ha ido de más a menos. «Tenemos partidos importantes una vez más, esta vez el Girona, otro equipo complicado en Ipurua y tenemos que hacer bueno el punto logrado en Leganés», afirma el cancerbero serbio quien al mismo tiempo remarca que «el Girona, por segundo año consecutivo, hace un buen fútbol y no está mal colocado. Creo que será un enfrentamiento muy complicado, pero en casa tenemos, no voy a decir obligación, pero sí buscamos con fuerza los tres puntos y tenemos capacidad para conseguirlo. Si estamos bien, seguramente haremos un buen partido, solo pensamos en los tres puntos».

Abrir brecha cuanto antes con el descenso es el objetivo. Ahora mismo los eibarreses están con un colchón de cinco puntos. Circunstancia de la que es muy consciente Dmitrovic. «Este año la liga está muy apretada, con pocos puntos entre los puestos de Europa y el descenso. Cada partido, cada punto, es de oro. Lo fundamental es sumar en casa y, si ganamos al Girona, le dejaríamos a cinco puntos. Abrir espacio con los puestos de abajo es clave para ir cogiendo ritmo y confianza».

Con el Girona llega el ariete Stuani, uno de los máximos realizadores de la Liga pero Dmitrovic relativiza su grado de preocupación: «Es un buen jugador, realizado y de área, no me preocupa en exceso porque confío en mis compañeros que no le dejarán rematar. Sabemos cómo juega, estoy convencido de que vamos a lograr los tres puntos»

Confiesa el balcánico que está feliz por jugar tras su recuperación de una lesión que le tuvo apartado cerca de dos meses. «Estoy realmente feliz de volver a jugar. Jugué dos meses con dolor y incluso me pincharon tres veces ante el Valladolid. Pasé por quirófano y me quedé más tranquilo, jugué desde septiembre con dolor y entrenaba a medio gas y yo soy un portero que me gusta estar al cien por cien. He vuelto para trabajar y estar al cien por cien. Trataremos de hacer que se vea al mejor Eibar. El equipo es ambicioso y tenemos la presión de ganar en casa, sea un rival grande o no».

Riesgo, un gran portero

El internacional serbio tuvo palabras para su compañero Asier Riesgo que ha sido el portero que ha venido cubriendo su plaza en las últimas jornadas, «Riesgo es un gran portero, desde el principio de 2019 ha estado espectacular, tengo una alta opinión como jugador y persona, desde el primer día que llegué tengo una excelente relación con él, especial. Es como un hermano mayor, nos llevamos muy bien. Me da consejos y me ha ayudado mucho desde que llegué al Eibar. Los porteros somos una mini familia, tanto Josu, entrenador de porteros, Areitio cuando viene, Riesgo y yo nos llevamos todos muy bien. Competimos, nos empujamos para crecer, para mejorar. Riesgo ha jugado muy bien, no me queda más remedio que trabajar ante un compañero que aprovecha cada minuto, cada partido, todo esto es bueno para el equipo».