S.D. Eibar Dmitrovic cuenta las horas para volver Dmitrovic, durante un entrenamiento del Eibar en las instalaciones de Atxabalpe. / MORQUECHO Después de ser operado hace ocho días de una pubalgia, el serbio pasea a diario en Atxabalpe y espera volver «después de Navidad o antes» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 29 noviembre 2018, 08:22

Marko Dmitrovic no ve el momento de volver a vestirse de corto. Tan solo han transcurrido ocho días desde que fue intervenido de una pubalgia en Munich, pero el meta serbio no ha querido faltar a ninguna de las actividades diarias del equipo armero. No se quiso perder ni el partido del sábado ante el Real Madrid, ni las celebraciones posteriores en el vestuario armero y tampoco ha faltado a ninguno de los entrenamientos que el Eibar ha llevado a cabo esta semana, aunque de momento se ha limitado a pasear en zapatillas deportivas por las instalaciones de Atxabalpe.

El guardameta azulgrana se muestra de lo más optimista respecto a su recuperación y, de hecho, no descarta que pueda regresar a la portería antes incluso de alcanzar el parón navideño que le daría otros quince días de margen. «Para después de Navidades estoy seguro e igual antes también, pero tenemos que ir con calma», comentó ayer a los medios de comunicación presentes en las instalaciones armeras.

Según las estimaciones que los servicios médicos ofrecieron tras la intervención a la que fue sometido el pasado día 21 a cargo de la doctora Ulrike Muschaweck, se contemplaba un plazo de recuperación de entre tres y cuatro semanas, un período que el balcánico se ve en condiciones de cumplir.

Dmitrovic tiene marcado en rojo el último partido del año, en el que el Eibar se enfrentará al Betis en el Benito Villamarín, el sábado 21 de diciembre (13.00), aunque todo dependerá de cómo evolucione una vez que empiece a ejercitarse junto al resto del grupo.

Entre tanto, el equipo eibarrés tendrá que seguir jugando sin él en los restantes tres partidos de la competición doméstica y el compromiso copero que le quedan por solventar antes de la cena de Nochebuena. Un tramo del calendario que el año pasado resultó más que fructífero para la escuadra armera y que, a tenor de los rivales que le esperan esta vez, también le pueden permitir disfrutar de unas Navidades sosegadas y con la saca bien llena.

Superar los 20 puntos

Como ya es sabido, la primera gran oportunidad para superar la barrera de los 20 puntos la tiene mañana (21.00) en el estadio de Vallecas, donde el Rayo aún no ha sido capaz de sumar ninguna victoria. Luego tendrá que hacer un pequeño alto en el camino liguero para concentrar sus fuerzas en tratar de darle la vuelta el jueves 6 de diciembre (18.30) en Ipurua al 2-0 que se trajo en contra de El Molinón en el torneo copero ante el Sporting.

Y solo tres días después volverá a levantar el telón de LaLiga para recibir al Levante, que comandado por el exarmero José Morales vendrá a Ipurua el domingo 9 de diciembre, a las 12.00 horas. El Eibar no tendrá que moverse de casa para la siguiente cita, prevista para el sábado 15 de diciembre (20.45) en la que hará de anfitrión de un Valencia irregular antes del mencionado último choque ante el Betis del exazulgrana Inui en el Villamarín.