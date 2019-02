Un Dmitrovic agradecido al club vuelve «a disfrutar»

Marko Dmitrovic ha dejado atrás una lesión que no le permitía jugar ni con tres infiltraciones y ahora vuelve a ser feliz y «a disfrutar» jugando al fútbol. Durante su convalecencia ha sentido el calor del club y de la afición, algo que valora de forma especial. «Desde el primer día he tenido el apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico, del club y de la afición. Cuando estás mal ves quiénes están contigo y en este club todos lo han estado y eso no se olvida. La mejor manera de agradecerles es jugar lo mejor posible y ayudar a conseguir la permanencia». No tenía dudas, pero ahora ha comprobado que «este club es algo especial, una familia, todo un ejemplo de cómo un club pequeño puede sobrevivir sin sufrir».

También tuvo palabras de cariño hacia Riesgo, al que considera como su hermano mayor. «Tengo una alta opinión de él como jugador y persona. Todos los porteros somos una mini familia».