Jornada 31 Ambición armera frente a la penitencia merengue Cucurella y Odriozola. / Morquecho El Eibar busca dar la sorpresa en el Bernabéu con Dmitrovic, De Blasis, Ramis, Oliveira, Cote, Pedro León, Escalante, Sergio, Jordán, Cucurella y Enrich LETIZIA GÓMEZ Sábado, 6 abril 2019, 15:08

Para casi todos, visitar el Santiago Bernabéu siempre había supuesto encomendarse a que la flauta sonara. Pero dado que este año el Real Madrid está más desafinado que nunca, aspirar a ganar allí, o al menos puntuar, no debe ser considerada ninguna ocurrencia para el Eibar. El histórico 3-0 firmado en la ida es el referente a seguir por un Eibar que, tras la trabajada victoria sellada ante el Rayo Vallecano, se abraza a nuevas metas, las que la competición le marque y le permita, sin obligaciones, pero sin renunciar a nada en absoluto.

El Eibar juega en el Bernabéu con Dmitrovic, De Blasis, Ramis, Oliveira, Cote, Pedro León, Escalante, Sergio, Jordán, Cucurella y Enrich.

El Real Madrid de Zidane, por su parte, salta al campo con, Keylor Navas, Odriozola, Nacho, Varane, Reguilón, Valverde, Asensio, Isco, Modrid, Bale y Benzema.

Saltar a un escenario como el coliseo blanco es un aliciente que seguro hará olvidar que este es el tercer partido consecutivo en solo siete días y que son varios los jugadores que se han visto obligados a jugarlo todo, entre ellos el veterano Iván Ramis, sin sustituto ante la lesión de Pedro Bigas. Tampoco ha viajado Pape Diop, que era baja segura por tarjetas antes de que cayera lesionado, pendiente de diagnóstico, frente al Rayo Vallecano, aunque él mismo se encargó de anunciar en su cuenta de twitter que pronto estará de regreso. El que sí ha vuelto a la convocatoria ha sido Marc Cucurella, que habrá recuperado fuerzas tras cumplir un partido de sanción también tras cumplir su ciclo de tarjetas.

No hay duda alguna sobre el plan de ataque que pondrá en liza en Madrid, pero sí hay ciertas incógnitas que no se despejarán hasta que el de Zaldibar dé a conocer su alineación definitiva. Y es que está por saber si Pedro León, autor del emocionante gol que otorgó el miércoles el triunfo en Ipurua, saltará de inicio en la que una vez fue su casa, ya que en principio no estaba previsto que tuviera que jugar ante los vallecanos como finalmente fue necesario.

Sin ilusión ni motivación

Y mientras el Eibar viaja con las expectativas por todo lo alto, al eterno rey de la ambición le faltan la ilusión y la motivación arrebatadas por una temporada para el olvido. En tierra de nadie y tras sufrir la primera derrota la nueva era Zidane, el técnico quiere lavar la imagen de su equipo ante un público que ha dejado de acudir al estadio.