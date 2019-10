SD Eibar Diop renueva con el Eibar hasta 2021 con opción a otra temporada más Diop firma su nuevo contrato con el Eibar / SD Eibar «Me siento afortunado de ser parte de un club que está creciendo», asegura el centrocampista senegalés J. A. REMENTERÍA Jueves, 10 octubre 2019, 14:08

La SD Eibar y Pape Diop (33 años) han alcanzado un acuerdo para renovar el contrato del centrocampista senegalés por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2021, con opción de una segunda campaña. Diop llegó al Eibar en el mercado invernal de la temporada 17/18 procedente del Espanyol, habiendo disputado con el equipo armero 50 partidos repartidos en 3.884 minutos, anotando un gol. Pape Diop es un jugador básico en los esquemas de José Mendilibar, un sostén en el centro del campo en sus funciones de pivote defensivo.

«Esto supone seguir disfrutanto de Eibar, de Ipurua. La gente me valora, estoy contento, esto es importante. Cuando acabas contrato siempre hay posibilidades de ir a otro lado, pero cuando hay un interés por seguir, me parece fundamental, y esto ha pesado en mí para seguir«, señala Diop. »Me hace mucha ilusión seguir en la mejor liga del mundo, me siento afortunado de ser parte de un club que está creciendo, creo que estoy aportando compromiso desde el primer día que llegué«, concluye el senegalés.