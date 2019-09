SD Eibar Diop: «No podemos perder la confianza por perder los dos últimos partidos» Pape Diop, durante el entrenamiento con el Eibar. / SD Eibar En el entrenamiento, Enrich ha descansado por una sobrecarga y tanto Cote como Ramis se han ejercitado con normalidad J.A. REMENTERÍA Miércoles, 18 septiembre 2019, 13:29

Ni Enrich ni Esteban Burgos se han entrenado con el resto de sus compañeros en la sesión de esta mañana de miércoles en Atxabalpe, en tanto que Cote y Ramis han trabajado con normalidad. Ramis tuvo que retirarse frente al Espanyol mediada la segunda parte y Cote acabó con unas ligeras moletias en el tobillo. Enrich, con una pequeña sobrecarga, ha descansado de forma activa para entrenar este jueves y, en el caso de Burgos, continúa recuperándose de su recaída en uno de sus tobillos.

Por otra parte, Pape Diop ha atendido a los medios de comunicación al término del entrenamiento. El senegalés mira con optimismo al duelo de este sábado en el Ciudad de Valencia ante el Levante a partir de las 16.00 horas. Tras la derrota en el estreno de la liga como locales en Ipurua ante el Espanyol, no queda otro remedio que mirar al futuro con ganas. «Hemos limpiado la cabeza, no queda más remedio que mirar para adelante, no podemos estar pensando en lo que ha pasado. Tenemos un partido importante el sábado y hay que centrarse en él y, ante todo, rectificar detalles que nos hacen perder«.

El centrocampista, exjugador del Levante, confiesa que «tenemos confianza de sobra en nosotros, en lo que hacemos« y apunta que un equipo que llega y hace ocasiones »no puede perder confianza«. El senegalés considera que la última derrota ante el Espanyol »fue por errores puntuales nuestros».

Ganar al Levante es realmente necesario, así lo considera. Los armeros juegan ante el Levante este sábado y la semana que viene se presenta en Ipurua el Sevilla (jueves) y el domingo, nuevamente en casa, el Celta. Una semana que tiene su trascendencia. «Todas las semanas son importantes, pero en esta ocasión tenemos dos partidos seguidos en casa. Hemos de ser intensos y en Levante tenemos que ser nosotros mismos, ser valientes y estar concentrados. El Levante es un equipo que con poco te puede ganar, tiene gente muy rápida arriba, sobre todo cuando se le presentan espacios, es un rival peligroso. Sabemos lo que nos espera, pero por haber perdido los dos últimos partidos no podemos dejar de tener confianza en nosotros, hemos de erradicar dudas y jugar como lo hacemos, siempre con nuestra personalidad. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar, creo que al final nos dará los frutos que buscamos. No es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Vamos a darlo todo«.