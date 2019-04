S.D. Eibar Diop es la novedad en la convocatoria para recibir al Rayo Vallecano Diop en el partido de la primera vuelta en Vallecas. / Angel Rivero Mendilibar entiende que ganando «tal y como está la liga daríamos un paso grande hacia la permanencia» J. A. REMENTERÍA Martes, 2 abril 2019, 13:56

Pape Diop entra en la convocatoria, es la gran novedad, lo hace en lugar del castigado por tarjetas Cucurella para recibir este miércoles en Ipurua (20.30 horas) al Rayo Vallecano. El central Pedro Bigas no se ha recuperado aún de sus molestias, ni tampoco parece que estará disponible ante el Real Madrid. Mendilibar mantiene la misma convocatoria que viajó en la última jornada al Ciudad de Valencia para enfrentarse al Levante, salvo la excepción remarcada. El Eibar, que busca sumar los tres puntos en juego para desbrozar el camino hacia la permanencia, no puede dejar escapar esta oportunidad ante un rival desesperado por salir de la zona de descenso e ir quemando sus últimos cartuchos en la recta final en la que está la competición.

Mendilibar asume que jugar tres partidos en una semana para un equipo como el Eibar no es fácil, además de tener poca gente en defensa con la baja de Bigas y Cucurella para el choque ante los rayistas, «nada podemos hacer, es así. En defensa estamos limitados con la baja de Cucurella, lo cual nos veremos obligados a hacer un cambio». No obstante, el técnico armera considera que en caso de urgencia en defensa hay jugadores que pueden desempeñar la labor en la zaga, caso de Sergio Alvárez o Escalante. Es probable que Mendilibar introduzca algunos cambios con respecto al once del Levante, dosificando las fuerzas y por posibles sanciones mirando a futuro.

Ganar al Rayo significa para el Eibar dar un paso fundamental para la permanencia, «si ganamos avanzamos de manera notable hacia nuestro objetivo, no es que sea matemático, pero prácticamente estaría logrado, daríamos un paso grande tal y como está la liga ahora mismo. Llegar a 38 puntos para el resto supone una gran tarea en los partidos que faltan, especialmente en este caso tomando por referencia al tercero por la cola que es el Celta. Los tres puntos, si los logramos, nos darían tranquilidad para lo que resta de liga». Los armeros con un triunfo sumarían 39 y estarían tocando con las yemas de los dedos su objetivo.

El técnico armero resalta la calidad del Rayo, de su intensidad en defensa y de sus individualidades en ataque, «juegan bien y atacan con peligro, tienen un delantero, Raúl de Tomás, que siempre está preparado para el remate». El estilo de Paco Jémez, que se ha hecho de nuevo cargo del banquillo rayista, ha cambiado con respecto a los esquemas que empleaba antaño, «en sus anteriores etapas salían de atrás con él, arriesgaban más, ahora juegan en largo y a partir de ahí buscan jugar, desde el inicio no es saliendo como lo hacia en su anterior etapa. Deben sacar muchos puntos para salvarse y ha variado, antes estuvo y bajaron, ahora ha variado, juega más directo y no podremos apretarles como antes desde arriba».

Los convocados por Mendilibar, un total de 18, son: Riesgo, Dmitrovic, Cote, Rubén Peña, Ramis, Oliveira, Sergio Alvárez, Escalante, Diop, Jordán, Pedro León, Orellana, De Blasis, Kike García, Enrich, Pere Milla, Marc Cardona y Charles.