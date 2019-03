SD Eibar Diop confiesa que, en este momento, «el Eibar solo piensa en la permanencia» Diop, durante el choque ante el Valladolid. / EFE El senegalés considera que el partido ante el Levante «va a ser más controlado que el jugado en la primera vuelta» J.A. REMENTERÍA Miércoles, 27 marzo 2019, 13:45

El Eibar se ha ejercitado esta mañana en Atxabalpe con todos sus efectivos, incluido su portero serbio Dmitrovic, que jugó el pasado lunes en Lisboa ante Portugal. El guardameta balcánico era el jugador que quedaba por reintegrarse al grupo para trabajar de cara al duelo de este domingo en el Ciudad de Valencia ante el Levante, un rival necesitado de puntos para no verse engullido por los puestos de descenso.

Quien conoce al Levante es el centrocampista armero Pape Diop, que tiene pasado granota, ya que perteneció del 2012 al 2015 a la plantilla del citado club valenciano. El choque ante el Levante es el primero de un mini ciclo que el Eibar debe sacarlo hacia adelante. Por lo menos debe sumar cuatro puntos en este periodo para, así, acercarse a la permanencia matemática, a las 40 puntos que se exponen como referenciales para lograr tal propósito. El otro rival de este mini ciclo al que nos referimos es el Rayo Vallecano en Ipurua, choque que se juega el próximo miércoles 3 de abril.

Tras el reparador descanso de la pasada semana, Diop mira al futuro y reconoce que «se nos ha pasado el mal sabor de la derrota ante el Valladolid y ya miramos a futuro» y apela a la experiencia, «con los años se aprende, asumes y aprendes a analizar y a corregir. Ahora toca el Levante, nosotros sabemos ganar en los últimos y hemos perdido también en los últimos minutos, así es el fútbol».

Quedan diez jornadas para concluir la Liga, Diop quiere sumar el mayor número de puntos y mejorar la posición del año pasado, novenos con 51 puntos, con doce puntos logrados en la recta final de la decena de partidos que restaban. Ahora mismo cuentan con 35 puntos. Puede ser un aliciente superar aquella posición y aquella puntuación, pero Diop lo tiene claro en este momento. «Nosotros en este momento tenemos como fin lograr la permanencia, cuanto antes, y luego ya pensaremos en retos y mejorar nuestras propias posiciones. Somos conscientes de que Mendilibar no nos dejará relajarnos».

A juicio del centrocampista, la Liga está competida y no se puede saber cuándo puede llegar la permanencia matemática. «Está claro que dos partidos ganados son muchos puntos, cada partido es una guerra porque todos se juegan mucho. No debemos relajarnos porque sacar los puntos va a costar, el ejemplo lo tenemos reciente ante el Valladolid». Ante el Levante, afirma Diop que deben salir metidos en el partido desde el inicio. «Ellos se están jugando mucho y nosotros, también», pero también hace extensiva su visión al choque ante el Rayo en Ipurua, «dado que también se juega mucho y no debemos dar ninguna concesión, debemos morder».

Respecto al Levante, Diop considera que «es un equipo valiente, tiene menos puntos de los que realmente se merece. Ha tenido un momento que estaba sexto y después a raíz de una mala racha se ha metido en la zona peligrosa, algo que puede pasarle a cualquiera. Nosotros vamos a intentar que la mala racha del Levante le siga. El Levante tiene gran calidad con jugadores como Morales, Rochina, Bardi y Campaña, va ser un partido duro para los dos equipos». El exjugador levantino no cree que va a ser un partido abierto como en la primera vuelta, en la que ambos empataron en Ipurua 4-4. «Eso fue en la primera vuelta, ahora todos se juegan mucho. Pienso que va a ser un partido más controlado que el jugado en Ipurua, el que cometa menos errores se lo va a llevar».