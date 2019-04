Diop será baja en el Bernabéu

La victoria por 2-1 del Eibar ante el Rayo Vallecano ha servido para lograr prácticamente la permanencia, objetivo número uno de los armeros en Primera División. En las ocho jornadas que restan hay que sumar el mayor número y como decía al término del partido José Luis Mendilibar «nosotros no debemos pararnos, debemos mirar a quedar más arriba». A partir de ahora hay una tranquilidad relativa, el preparar armero sabe que van a jugar sin agobios a la vez que se muestra exigente con sus jugadores, «no debemos parar».

Los armeros a las 16.15 horas de este sábado se enfrentan en el Bernabéu a un Real Madrid que viene de perder en Valencia 2-1. El Eibar viaja con moral, y valga como ejemplo Pedro León que marcó el segundo gol a los rayistas y su primero después de un año de un calvario de lesiones. Pedro León salió en el descanso ante los rayistas y su aportación fue una de las claves de la victoria, para este jugador este tramo final de temporada es un test después de una larga travesía por el desierto.

Quien no podrá estar con toda seguridad es el centrocampista Pape Diop que vio la quinta amarilla ante el Rayo, pero, para colmo de contratiempos, el senegalés en el minuto 68 fue retirado al sufrir un latigazo en la parte posterior del muslo de la pierna derecha. Mendilibar, por el contrario, podrá contar con Cucurella que no jugó ante el Rayo por sanción y esperará a la posibilidad de poder disponer del central Pedro Bigas que, por molestias musculares, no ha podido estar ni contra el Levante ni contra el Rayo.