Días decisivos para el Eibar hasta el 1 de septiembre para cerrar la plantilla Centro del campo y delantera, dos líneas claves a apuntalar, sin olvidar que no se cuenta con Glauder

Restan dos semanas y cuatro días para el cierre del mercado de verano en el capítulo de cerrar las plantillas. El 1 de septiembre, a las 23.59 horas, se baja el telón.

El Eibar está inmerso en la contratación de nuevos jugadores, e incluso a la espera de la marcha del defensa Glauder. Al defensa se le ha dicho que no se cuenta con sus servicios y su marcha puede aliviar en buena medida el tope salarial armero. César Palacios, director deportivo armero, trabaja en el cierra de la plantilla, mantiene unas líneas pero no extrañaría que los próximos días uno o dos jugadores pudieran recalar en las filas eibarresas. Una prioridad es apuntalar el centro del campo y la delantera, en concreto en la línea de ataque se está pendiente del Blanco Leschuk, que negocia su salida del equipo turco del Antalyaspor para retornar al Eibar. Esta semana que viene puede ser clave para aclarar el panorama de la plantilla, si no es de manera definitiva, sí para avanzar ostensiblemente. El despacho de Palacios echa humo al estar cerca la clausura del mercado de fichajes.