S.D. Eibar Sergio Álvarez: «Estamos deseando volver a sentir la fuerza que nos dan Ipurua y la afición» Sergio Álvarez, en las instalaciones de Atxabalpe. Sergio Álvarez, jugador de la SD Eibar Con la confianza personal fortalecida tras su buen inicio, está convencido de «disfrutar del estreno en casa» ante el Espanyol LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 11 septiembre 2019, 09:23

Los tres partidos disputados fuera de casa han dejado un escaso bagaje de un punto, pero también han servido para comprobar que el nivel de confianza de algunos jugadores del bloque que ha mantenido el Eibar ha crecido de manera notable. Este es el caso de Sergio Álvarez (Avilés, 1992), que tras su dura adaptación en la pasada campaña, se siente asentado y con muchas ganas de mostrar lo que aún no se ha visto de él.

- ¿Qué tal ha sentado el parón al equipo?

- Bien, porque siempre viene bien desconectar y cargar las pilas. Hemos vuelto con mucha fuerza y muchas ganas de afrontar nuestro primer partido en casa, que tanto se ha hecho esperar. Queremos hacer una buena semana de entrenamientos para preparar lo mejor posible el estreno en Ipurua, por fin ante nuestra gente. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido y disfrutar de un buen estreno.

- ¿Viene mejor parar en seco cuando los resultados no son los esperados?- Sirve para reflexionar sobre las cosas que no estábamos haciendo del todo bien, aunque al menos nos marchamos al parón con las buenas sensaciones que nos dejó el último partido.

- ¿Es el punto de partida?

- El técnico nos exige unas cosas muy claras, y durante la primera parte fue en la que mejor las plasmamos. Ponerse 0-2 en el Wanda ante un equipo del nivel del Atlético de Madrid revela que cuando hacemos bien las cosas, podemos ser capaces de competir contra cualquiera. Es el Eibar que queremos ver.

- A diferencia del año pasado, ha empezado a jugar desde el principio y en los tres partidos como titular. ¿Se siente más confiado?

- En la temporada anterior no tuve el protagonismo deseado, pero llegaba a un sitio nuevo, con unas condiciones de juego diferentes. Mi adaptación se completó, tengo las ideas más claras y mi confianza y mi rendimiento han aumentado y supongo que el míster también confiará más. Todos debemos elevar el nivel lo más alto posible para que haya la máxima competitividad.

- Solo jugó en Mallorca como centrocampista, y lo cierto es que su rendimiento fue mucho mejor como central en los dos siguientes compromisos. ¿Se ve quedándose en el eje de la zaga?

- Ya jugué en esa posición algunos partidos en la pasada campaña. Cada vez tengo más claros los conceptos y me siento más cómodo. Jugar en una posición que no es la mía me ofrece otra posibilidad más de seguir creciendo como futbolista, y entiendo que eso es beneficioso para mí y para el equipo. La polivalencia es muy importante para el míster.

- Tras una larga espera, por fin se avecina el estreno en casa. ¿Qué supone para el equipo?

- El saldo de puntos no es el esperado, pero al principio siempre faltan cosas por ajustar y fuera de casa siempre cuesta más. Por eso es tan importante volver a casa y contagiarse de la ilusión de la afición, que ha esperado mucho para ver al equipo. Estamos deseando sentir la fuerza que dan Ipurua y la afición.

Primera toma de contacto

- Hoy miércoles va a ser el primer y único día que prueben el césped de Ipurua. ¿Da tiempo a habituarse a él en una sola sesión?

- En la pretemporada entrenamos varias veces en Ipurua y, aunque no fuera en este mismo césped al menos sí pudimos adaptarnos a algunos cambios en las dimensiones. Tendremos que aprovechar bien esta toma de contacto para coger todos los conceptos.

- El Espanyol viene de haber sufrido dos derrotas en casa.

- Ellos tampoco han arrancado bien y vendrán con el cuchillo entre los dientes. Estamos preparados. La necesidad nos activa más.

- Las bajas del inicio de la campaña han obligado a que los nuevos hayan tenido que saltar pronto a la palestra. ¿Qué podemos esperar de ellos?

- Los fichajes son muy acertados. Jugadores jóvenes, con mucha hambre y grandes cualidades. El Eibar es especial por su estilo de juego y están proceso de asimilación, pero veo mucho potencial y estoy convencido de que van a aportar mucho y de que el equipo va a hacer una gran campaña.