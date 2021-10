«Hemos demostrado que podemos vencer a cualquier rival», afirma Garitano

El triunfo ante el líder UD Almería en Ipurua por 1-0 ha sido una inyección de fuerza y confianza que ha redoblado a la SD Eibar en propósito de seguir luchando por estar en lo más alto en su objetivo de retornar a Primera. «Esta victoria nos da confianza, hemos demostrado que podemos jugar contra los equipos que están arriba, que podemos vencer a cualquier rival. Dejar la portería a cero ante el Almería, un equipo goleador, tiene que dar al equipo un plus de confianza. Queda liga, mucha, y hemos de ser humildes y continuar trabajando».

Gaizka Garitano estaba satisfecho tras el partido, reconocía que en la primera mitad su equipo jugó «un buen fútbol yendo al descanso con ventaja», aunque «en la segunda parte »el Almería nos dominó«. El responsable del banquillo armero confesaba que »ha sido una victoria merecida y sufrida«. El entrenador armero admite que »era lo que necesitábamos poder hacer cuarenta y cinco minutos como hemos hecho de defender muy bien. Muchas veces hay que ponerse el mono de trabajo, quitarse el mono de artista y ponerte el de currela como lo hemos hecho. Para ganar un partido necesitas estas dos cosas y hemos hecho lo que necesitábamos, tener la portería a cero«.

El técnico armero ponía especial énfasis en tener la portería cero, solo se había logrado en Burgos, desde entonces a lo largo de seis jornadas consecutivas no se había logrado. «Necesitábamos tener la portería a cero. En ataque estábamos generando mucho pero con poco no estaban haciendo gol, no es que defendiéramos mal porque organizativamente desde el principio veo bien al equipo, pero es cierto que los pocos balones que entraban en el área entraban en nuestra red. Ante el Almería hemos defendido bien, todo el mundo ha hecho su trabajo, los que han salido al principio y al final. Cierto que en la segunda parte no hemos generado arriba pero tampoco el Almería nos ha hecho ocasiones de gol».

La novedad fue la vuelta de Yoel a la portería tras haber jugado en el partido inaugural en Huesca, desde la primera jornada el guardameta gallego estaba relegado a la suplencia teniendo protagonismo Cantero. «Ha cambiado la dinámica, no ha tenido otra connotación. Estoy contento con los dos porteros, cualquiera de los dos puede jugar. Veníamos de una dinámica de encajar goles y muchas veces cambias el portero. No es culpa de portero, pero, en ocasiones, hay que cambiar la dinámica. En el balonmano se hace mucho, cuando te hacen tres o cuatro goles seguidos, pues, se cambia de portero. Los dos pueden jugar y me gusta que haya competencia en la portería, que todo el mundo esté despierto. Y hoy le ha tocado a Yoel y me alegro especialmente por él, se lo merece».

El Eibar con el triunfo ante el Almería está cada vez más arriba, en Ipurua han caído los dos líderes, el Sporting y el cuadro almeriense. Es obvio que el feudo armero debe ser el bastión inexpugnable de los armeros que, con el público totalmente volcado, un total de 3.630 acudieron y que se dejaron sentir. «Es importante la comunión que empieza a darse entre nosotros y la grada. Cuando necesitábamos el apoyo, la afición lo he hecho. Ipurua ha disfrutado sufriendo al final con resultado corto. Todos juntos hemos sabido defender en los últimos veinte minutos, como históricamente lo ha hecho, trabajando todo el mundo».