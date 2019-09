Demasiadas concesiones Diop controla el esférico ante la presencia de Calleri, ayer en Ipurua. / ASKASIBAR J.A. REMENTERIA Lunes, 16 septiembre 2019, 07:27

Decepcionante estreno del Eibar en una jornada histórica que tuvo un desenlace fatal. Escenario magnífico. Inmensas ganas de ser testigos de un estreno liguero en un Ipurua donde se han escrito páginas y páginas en sus más de setenta años de vida. Antes y ahora permanece el imperturbable espíritu de superación del que ha hecho gala el equipo, salvando los inevitables avatares del tiempo en compañía de su afición.

El Eibar necesitaba ganar. La última vez que lo hizo en liga fue la pasada temporada. Me remonto al pasado 5 de mayo ante el Betis (1-0). Desde aquel partido no ha saboreado las mieles de la victoria en competición. Tras el 'exilio' de las tres primeras jornadas volvía a reencontrarse con su público, con su campo, una perfecta combinación que, en el caso de los armeros, es de secular necesidad para subsistir en una exigente categoría. Ipurua sabe distinguir muy bien lo que de verdad es importante de lo que no. La lealtad y la voluntad de superarse corren por las venas de toda la familia azulgrana. Fue un ejemplo la reacción del público durante y al término del partido. En todo momento los hombres de Mendilibar se sintieron apoyados. Lástima el grave tropiezo. No deja de ser un golpe bajo esta derrota que, esperemos, no resquebraje ni la moral ni la confianza, sustentos fundamentales para mirar al futuro con confianza.

El técnico de Zaldibar, que nunca se esconde a la hora de confesar su inconformismo cuando el juego de su equipo no le resulta convincente, trataba de inculcar una actitud de firmeza, de no bajar los brazos, de dar la cara. El Eibar hizo frente a un rival que lo viene haciendo bien en Europa League, pero que en Liga no había marcado ni un gol. Realmente peligroso tratándose de un bloque con jugadores de calidad innata para hacer gol. Pues, el Espanyol encontró el camino del gol en un Ipurua que asistía con incredulidad al triunfo de los hombres de Gallego, con dos goles que dejaron en evidencia una inusual e inesperada endeblez defensiva del Eibar. No pudo concluir peor este estreno. La imagen que ofreció el cuadro armero fue pobre en líneas generales, con dificultades para superar el repliegue perico, ni por dentro ni por fuera, muy previsible. Mendilibar contó ¡por fin! con Cote. El lateral izquierdo es uno de los hombres que interpreta a la perfección las exigencias del técnico. Recuperado de su lesión retornó a la titularidad, pero su presencia no fue lo suficientemente eficaz y sus penetraciones por la banda y sus asistencias no sometieron como en otras ocasiones. Bien cerrado, anulado sobre todo cuando salió Vargas. El Espanyol acertó con los cambios. Las salidas de Pedrosa por banda izquierda y Vargas por la derecha fueron desequilibrantes y acabó siendo una pareja demoledora para acabar con las ilusiones del Eibar. El Espanyol buscó en todo momento la espalda de la zaga armera y fructificó sus deseos con dos goles que le llevaron a la victoria. Hubo una acción en el minuto 75 que coincidió con la debacle del Eibar. La marcha de Ramis, aquejado de unas molestias, ya en el transcurso de la primera mitad dio un susto y, a falta de un cuarto de hora para el tiempo reglamentario, volvió a ser protagonista de unas molestias que le obligaron a retirarse. No tuvo buena entrada Sergio Álvarez que, al minuto de suplir al veterano compañero, se vio superado por Ferreyra, que le ganó en toda regla la espalda al concluir el gol e igualar (1-1). Cuando más dudas generaba el Eibar con una serie de imprecisiones, Ramis peinaba a la red una falta lateral botada por Orellana. Se creía en la victoria, pero el Espanyol reaccionó y rentabilizó en el tramo final las dudas que transmitía la zaga local. Entre Tejero y Sergio Álvarez dejaron en bandeja el balón al rápido Pedrosa para internarse y dejar a placer a Granero para colocar el 1-2.

Es el peor comienzo en las seis temporadas que lleva en Primera. Un punto de doce, un bagaje nada halagüeño. Tendrá que rehacerse, no queda otro remedio para seguir creciendo y creyendo. «Siempre nos quedará París» es una de las míticas frases del cine de los años cuarenta, concretamente en Casablanca. Y a nosotros, digo, que siempre nos quedará Ipurua.