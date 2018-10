«Les hemos dejado hacer muy pocas cosas al Athletic» Berizzo y Mendilibar se saludan antes del inicio del partido en Ipurua. / Morquecho Mendilibar valora el rendimiento de su equipo y dice que «ponga a quien ponga, las cosas se están haciendo bien» ALBERTO ECHALUCE Domingo, 21 octubre 2018, 21:15

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, mostró su satisfacción «por el buen juego » mostrado por su equipo frente al Athletic, aunque mostró su pesar «por no haber anotado el gol de la victoria», en vista del abrumador dominio ejercido sobre el cuadro rojiblanco. No obstante, también valoró que «nos hemos enredado mucho en jugadas fuera del área cuando lo conveniente era hacer más centros, pero estoy tranquilo». También quiso quitar hierro a que se jugara todo el encuentro en campo visitante. «En la última jugada, hay que decirlo, nos podían haber marcado». También el entrenador del Eibar, cimentó el empate en que su equipo dejó «hacer muy pocas cosas al Athletic». Al mismo tiempo, amplió su parecer señalando que «hemos hecho muchas cosas bien, pero es verdad que no les hemos dejado hacer nada en todo el partido», explicó.

Mendilibar cree que su equipo logró que los de Berizzo no estuvieran «cómodos en el partido. Jordan y Diop han estado muy adelantados, robando balones, y enviando muchos pases a los extremos, pero hubiera querido ver mas centros al área. Hay ahí ha estado el mérito del Athletic, en no dejarte rematar y no resolvernuestras ocasiones». Aunque la superioridad de los suyos fue manifiesta, el técnico de Ipurura dijo que «no fuimos capaces de marcar un gol más que el rival».

El técnico de Zaldibar subrayó especialmente que los hombres que están supliendo a jugadores lesionados como Escalante, Pedro León, o Marko están jugando de forma notable. «Ponga a quien ponga, las cosas se están haciendo bien», y manifestó que, pese a los últimos resultados positivos, «esto va por rachas». En este sentido, recordó que «empezamos mal, con dos derrotas seguidas luego remontamos y se obtuvieron siete puntos, después vinieron dos derrotas más, pero ahora parece que estamos bien, pero sí que espero que la gente esté cogiendo las ideas».

La lesión de Dmitrovic

Sobre el portero Marko Dmitrovic, informó que «ha venido de jugar son su Selección. No jugó el segundo partido; y le hicieron una prueba médica, el miércoles, en donde se apreció una sobrecarga de pubis y en la última sesión ya se vio que no podía jugar. El no se veía para competir y hemos preferido que jugara Riesgo». Ante ello, se mostró contento «porque tengo la posibilidad de hacer cambios y ahora en la Copa podrán entrar más hombres. Los que están en el terreno de juego lo están haciendo bien y no hemos tenido que hacer ni el tercer cambio». También tuvo sus palabras sobre el VAR. «Te quedas tres minutos parado y sólo falta que no se haga justicia. A mí no me gusta el VAR».