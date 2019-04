SD Eibar «Nos llega el momento de sumar una victoria ante un rival complicado», afirma De Blasis De Blasis se ejercita en Atxabalpe. / Askasibar Los armeros nunca han ganado al Atlético de Madrid en Ipurua desde que están en Primera J.A. REMENTERÍA Miércoles, 17 abril 2019, 13:41

La plantilla del Eibar ha iniciado esta mañana su puesta a punto de cara al choque de este sábado a las 16.15 horas en Ipurua ante el Atlético de Madrid, equipo que ha ganado en todas sus visitas al estadio armero en Primera División. Cuatro comparencias, otras tantos triunfos de los rojiblancos. Esta vez, la quinta, se espera que tenga otro color, que sea el Eibar quien se haga acreedor de los tres puntos que están en juego.

En las filas azulgrana hay ilusión y confianza para recibir al segundo clasificado, al equipo menos goleado de la Liga (21 goles en la general) e incluso también al menos goleado en los desplazamientos (14 encajados), un conjunto caracterizado por su rocosidad.

El reconvertido a lateral derecho del Eibar, De Blasis, que ha cogido el testigo del lesionado Rubén Peña y que está cumpliendo con creces su nuevo cometido, no descarta la victoria ante los 'colchoneros'.

El argentino, que se lamenta de no haber ganado en Anoeta ante la Real Sociedad, donde considera que hicieron méritos más que suficientes «especialmente en la segunda parte», entiende que este sábado «nos llega el momento de sumar una victoria ante un rival complicado. Nos falta reflejar con los resultados el buen trabajo que hacemos y esta vez no viene un rival que sabe jugar y que no regala nada allá a donde va. Tiene pocos goles en contra, va a ser un partido entre dos equipos que competimos mucho«.

Para De Blasis, las ausencias de Griezmann y Diego Costa son importantes, «pero tienen otros jugadores. No obstante, que en un equipo grande estén todos es un elemento que te motiva y te gusta jugar, es un aliciente, aunque en este caso cuanto menos jerarquía tenga en el equipo, pues mejor». Ipurua es un campo que le va bien al Atlético. Ha ganado en Primera en las cuatro ocasiones que ha visitado. «El Cholo Simeone es una persona que sabe preparar bien los partidos en cualquier campo, no va a hacer la excepción el sábado. Sabe que presionamos mucho los noventa minutos y esperemos que consigamos la primera victoria ante ellos en Ipurua».

Pasar la barrera de los 40 dará más tranquilidad al equipo, afirma el ahora lateral derecho. «Si pasamos los 40, mejor, nos ofrecerá aún más tranquilidad para competir en lo que nos queda».