Ex del Eibar Dani García dice que Mendilibar «merece una estatua» en Eibar Dani García conduce ante la presión de Asensio.

Dani García fue el encargado ayer de testar en la rueda de prensa de Lezama el estado de ánimo del Athletic tras el 0-1 ante el Huesca en el estadio de El Alcoraz. El centrocampista habló del choque del sábado contra su ex equipo, un Eibar siempre duro de pelar en San Mamés, y el de Zumarraga no eludió las preguntas sobre sus sentimientos por el reencuentro con los armeros. «En la ida no supe controlar mis emociones al volver a la que considero mi casa. Espero que el sábado haya madurado un poco y que esas sensaciones las sepa controlar». La receta es «concentrarme en hacer un buen partido y no darle vueltas. He compartido muchas cosas con mi excompañeros. Que no ocurra lo de la primera vez en Ipurua. Ha pasado tiempo».

Dani García cree haber «superado» esa etapa, a lo que ha ayudado la victoria del lunes ante el Huesca. «Ganar era muy importante. Son tres puntos de oro. Estar a siete puntos del descenso te da tranquilidad, que no es relajación, es confianza». Explicó cómo «haber conseguido un gol pronto» en Huesca pudo haber cambiado el juego del Athletic. «Aparte de mantener la puerta a cero, el equipo estuvo muy bien y muy serio. Hay que darle mucho valor a esa victoria».

Sobre el Eibar, Dani García no tuvo más que elogios, tanto para los jugadores armeros, como para su entrenador, Mendilibar, de quien dijo que ha logrado «sacar el mejor fútbol» a su plantilla tras haberle puesto «su sello».

A la pregunta sobre las cualidades del técnico de Zaldibar, Dani no dudó. «'Mendi', es un entrenador normal, que hace cosas normales, que da normalidad a todo. Es exigente, y esa exigencia hace que sus jugadores la demuestren en intensidad y en deseo de ganar».

El centrocampista aseguró que Mendilibar «merece una estatua en Eibar», como también su actual entrenador en el Athletic, Gaizka Garitano, que fue quien logró el ascenso del Eibar a Primera. Dani García fue claro sobre lo que se va encontrar el Athletic en la Catedral: un once que ejerce «una presión intensa y que, si no tienes concentración, te puede pasar por encima».

Los objetivos del Athletic

No eludió el rojiblanco las especulaciones sobre los objetivos del Athletic en lo que queda de Liga. «En enero estábamos para salir del pozo. En febrero, si miramos arriba o abajo. Y en marzo, mantener esa línea y estar lejos (del descenso)». Sólo entonces, el Athletic podrá pensar «si se puede hacer algo más. Hemos de ser ambiciosos, pero realistas», avisó, ya que una nueva racha de malos resultados llevaría otra vez la preocupación a Lezama.