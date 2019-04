SD Eibar Cucurella vuelve a la lista y Escalante es duda para el Bernabéu Cucurella junto a Odriozola en el partido de la primera vuelta en Ipurua / Morquecho Mendilibar no va a cambiar la forma de su equipo por ir al Bernabéu J. A. REMENTERÍA Viernes, 5 abril 2019, 14:15

Mendilibar se desplaza con 18 convocados a la capital madrileña donde este sábado, a las 16.15 horas, le espera el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Entra Cucurella y es baja Diop (cartulinas y lesión) y tampoco entra el central Bigas que no se ha recuperado de unos molestias musculares. La expedición es la formada por Dmitrovic, Riesgo, Peña, Oliveira, Ramis, Cote, Escalante, Sergio Alvarez, Jordán, Orellana, Pedro León, De Blasis, Cucurella, Pere Milla, Charles, Marc Cardona, Enrich y Kike García.

Minutos antes de que Mendilibar facilitara la convocatoria, Escalante se ha retirado a vestuarios a raíz de una torcedura de tobillo. «Creo que llegará para el choque ante el Real Madrid, es fuerte y creo que estará, contando con él somos dieciocho en la convocatoria, no hay más»,ha explicado el técnico.

El Eibar, con la permanencia interiorizada, visita con mucha motivación al Real Madrid. En la primera vuelta los armeros le endosaron un contundente 3-0 en Ipurua. Mendilibar ha dicho que no se acuerda de esa victoria. «no me acuerdo de aquello, no les piquemos, de muchos partidos no recuerdo nada», ha confesado.

Esta vez vuelve a enfrentarse a un Madrid en crisis pero en su campo, «si no vamos motivados al Bernabéu, pues ya me diréis. Aunque vayas motivado el Real Madrid es capaz de meterte ocho, no anda bien pero tiene grandes jugadores y sin andar bien, en casa, normalmente ganan y meten goles. Mis jugadores van motivados por jugar en el Bernabéu, estamos bien y tenemos la ocasión de sumar cuando menos un punto«.

Sobre el choque, Mendilibar ha explicado que «el Real Madrid sin hacer un buen partido hace ocasiones y las marca. Nosotros tenemos que aprovechar las nuestras ante un rival que tiene una grandísima calidad». El técnico armero ha asegurado que no va a cambiar la forma de jugar en el Bernabéu. Así, ha indicado que «plantaremos la línea defensiva como siempre. Jugaremos con la línea adelantada como es nuestro estilo, aunque el Bernabéu tenga dos metros«. »Espero que no pagemos el mal momento del Madrid, ganaron justo en casa y perdieron ante el Valencia, lo cual nos dice que estarán con ganas. Harán lo posible por ganarnos con autoridad, nosotros haremos nuestro partido, no bajaremos los brazos. Vamos al Bernabéu sin presión, sin esa obligatoriedad de que si pierdes te pilla el de abajo y que te juegas la permanencia«.