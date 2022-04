Alex Higuera: «Creo que subiremos directos, somos un equipo que sabemos ganar»

En junio cumple un año al frente de la presidencia de la Federación de Peñas de la SD Eibar. Eibarrés de 25 años, cogió el testigo de Pedro María Pérez. Todas las peñas 'activas' armeras integran el organismo que preside, lo que, a su juicio, «es digno de destacar» porque «en otros equipos, unas sí están y otras no lo están, sin embargo, en Eibar, todas están a una». Ve la marcha del Eibar con un «depende». «Hay partidos que los hace buenos, otros un tanto regulares y otros malos. Al principio hubo un momento de duda, luego, a partir de octubre, llegó una buena racha y, después, tuvo una mala trayectoria y, ahora, jugamos como un equipo grande, es decir, que sabemos ganar. Lo que es jugar, diría más bien que es lo justo para vencer».

La afición se pregunta si subirá directamente o necesitará de la promoción. «Creo que subiremos directos, aunque haya dicho que no estamos jugando brillantemente, somos un equipo que sabemos ganar, salimos a ganar el partido, ya sea por uno a cero o como sea, sacamos los partidos hacia adelante», remarca. «Los equipos que vienen por detrás, quitando al Valladolid, no veo a ninguno que sea capaz de sacar más puntos que nosotros», puntualiza. «Me da igual que sea en la última jornada» y enfatiza aún más «si tiene que ser en la última jornada de penalti, justo en el último minuto, lo firmo ahora mismo y encima con una invasión eibarresa en Alcorcón». Alex Higuera quiere eludir el play off, tiene sus razones, «sabemos qué son los play off, son bonitos pero a la vez muy difíciles». Una lectura positivo para el presidente de la Federación de Peñas del Eibar es que, faltando ocho partidos para el final de la liga regular, «el play off está garantizado, por tanto, algo se ha hecho bien». Preguntado si los ocho partidos que restan considera finales, entiende que sí, que son finales, «por supuesto que lo son y hay que ganar todas las que se puedan». La liga, que ya ha entrado en su fase crítica, ha descubierto a Alex Higuera sensaciones diversas. La Federación de Peñas trabaja en llevar acciones, aún no puede concretárnoslas, «estamos trabajando en ello» pero sí que se quiere que haya un día, coincidiendo con algún partido en Ipurua, «para llevar a cabo una jornada especial en el que nos juntemos todas las peñas y hagamos un acto numeroso, ahora que se puede, claro, que dependa del tiempo. Estamos en ello». A su juicio, «no veo frío en el ambiente de Ipurua. Vivo los partidos detrás de la portería y en la mayoría de los partidos no escucho al de al lado por el ruido que hay y por lo tanto que se anima. No tengo la impresión de frialdad en nuestro estadio. Cuando vas a otros campos sí detecto que se anima menos que en Ipurua».

Perfíl Su visión Alex Higuera, además de presidente de la Federación de Peñas, es árbitro de fútbol en División de Honor Regional, triatleta del Jaz Eibar Triatloi Taldea y Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

«Mi mayor deseo es ascender, sea como sea y de la manera que sea, me da igual cómo se produzca», esta es su ilusión. «Mi peor momento este año fue al principio con las dos primeras derrotas en Huesca e Ipurua con la Ponferradina. Vienes de bajar de Primera después de siete temporadas y pierdes las dos primeros partidos y te preguntas cuál va a ser mi objetivo, salvar la categoría en Segunda. Quiero recordar esta temporada como esa en la que la afición ha estado a tope con el equipo, se consiga o no el ascender. Esta temporada tiene que ser la que se ha afianzado el proyecto en el pueblo. Antes de las siete temporadas en Primera a Ipurua iba poca gente. En Segunda, más o menos, la asistencia estaba en una media de dos mil media. Tras haber estado siete campañas en Primera, los niños en la calle van con la camiseta del Eibar y ves menos elásticas de otros equipos, estos niños son de una generación que ya solo son del Eibar. Este año hay que recordarlo como en el que nos hemos dado cuenta que hemos doblado la asistencia gracias a todos los años en Primera. Se consiga ascender o no, creo que esta es la lectura más importante».