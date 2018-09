Crecimiento de la cantera del Eibar Eibar Urko de División de Honor Regional entrenado por Iban Fagoaga e Iosu Guinea. Su volumen humano llega al medio millar y se ha apostado por tres equipos nuevos | J.A. REMENTERIA EIBAR. Domingo, 16 septiembre 2018, 09:36

Más de 500 jugadores y técnicos (443 jugadores y 80 técnicos) componen el potencial humano del fútbol base del Eibar que fue presentado en Ipurua en el acto inaugural de la temporada 2018-2019. Los valores humanos son la principal seña de identidad del Eibar y este año el club ha querido ir más allá y ha creado un sistema de valoración de sus jugadores y técnicos de cantera en función de valores que siempre han estado muy vinculados al club: Respeto, compromiso, disciplina, humildad, solidaridad y honradez. «A fin de curso habrá unas notas. La cruz de San Andrés (presente en el escudo del club y de la ciudad de Eibar) será una recompensa que los jugadores podrán llevar como señal de que van cumpliendo lo que está marcado en valores y en acciones. ¿Qué pasa con los chicos que no dan pasos y no logran esa cruz? Tendremos que analizar el motivo del por qué. Si no llegan a esa nota, no estaremos dando una formación completa al jugador. No va a valer solo con jugar bien al fútbol, sino que va a tener una nota en los valores como persona. Quien no llegue a esa nota, no podrá continuar en el club porque tenemos que formar personas y no vale todo», señala el director Deportivo Fran Garagarza. «Estamos creciendo, tenemos más áreas, más capacidad, más gente y más posibilidades económicas, pero el tiempo y el espacio no lo tenemos. Y eso es fundamental. La ciudad deportiva hay que trabajarla y hay que desarrollarla por la necesidad de que hay de dar continuidad y calidad a todo esto», apunta el ejecutivo azulgrana.

En el organigrama de la cantera ocupan puesto destacado el director de Fútbol Base, Raúl del Pozo, y el responsable de Fútbol Femenino, Ion Zabaleta. Además de los primeros equipos masculino y femenino y del filial, la estructura de cantera del Eibar está compuesta por 18 equipos (tres más que la temporada pasada) que reúnen a 443 jugadores y 80 técnicos. Del total de jugadores y jugadoras, un 63 por ciento proceden de Eibar y el porcentaje de guipuzcoanos asciende al 81 por ciento. Los diez equipos masculinos, compuestos por un total de 177 jugadores y 46 técnicos, son el sénior que milita en División de Honor de Gipuzkoa, tres juveniles, dos cadetes, dos infantiles y dos alevines. En categoría femenina hay cuatro equipos: sénior de categoría Territorial, dos cadetes y un infantil. En total hay 83 jugadoras y 22 técnicos. El fútbol base del Eibar se completa con quince grupos de la Futbol Eskola en los que hay inscritos 183 niños y niñas (todos de Eibar) y en la que trabajan doce técnicos. Debido a las obras en el anexo de Ipurua para la construcción de la nueva tribuna Oeste, los diferentes equipos repartirán esta temporada los entrenamientos y los partidos en dos instalaciones de Eibar (Unbe y Universidad Laboral), una en Berriz (Berrizburu) y otra en Ermua (Betiondo). A los citados Raúl del Pozo y Jon Zabaleta se suman equipos internos y metodología, cuyos responsables son Jordi Clares y Jokin Aranbarri. En el área de porteros el responsable es Jon Zabala. En Preparación física, un gupo de trabajo; en Futbol Eskola, Mikel Egaña; en Fisioterapia y readaptación, Pablo Taberner y en Psicología deportiva están Sergio Ezpeleta y Arantxa Blanco. Uno de los objetivos del área de fútbol base es la formación de los formadores para lo que se habilitan una serie de iniciativas como la formación continua (con sesiones formativas mensuales y un foro de entrenadores), el proyecto Denok Bat para acercar el día a día del fútbol profesional a los entrenadores de base, la concesión de subvenciones para la formación de entrenadores y la organización de diversos cursos de formación a través de SD.Eibar Fundazioa.